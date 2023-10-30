В Тюмени резко снизилась цена на новый iPhone

В Тюмени резко снизилась стоимость на новый iPhone 15. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких специализированных магазинах по продаже техники и электроники.
«Когда только новая модель смартфона iPhone 15 появилась в продаже, у нас она стоила от 150 тысяч рублей. Сейчас цена снизилась до 100 тысяч», — рассказали в одном из тюменских магазинов техники. Там уточнили, что модель iPhone 15 Pro, наоборот, подорожала.
Уменьшение стоимости произошло и в другой тюменской точке продаж продукции Apple. Там сообщили, что цена на смартфон 15 серии уменьшилась более чем на 11% по сравнению с началом старта продаж.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали продавать новый iPhone за сотни тысяч рублей. Предзаказ на него начался еще до официального релиза.
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