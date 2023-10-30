В Тюмени резко снизилась цена на новый iPhone

31 октября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Цена на новый смартфон снизилась через месяц после старта продаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени резко снизилась стоимость на новый iPhone 15. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких специализированных магазинах по продаже техники и электроники. «Когда только новая модель смартфона iPhone 15 появилась в продаже, у нас она стоила от 150 тысяч рублей. Сейчас цена снизилась до 100 тысяч», — рассказали в одном из тюменских магазинов техники. Там уточнили, что модель iPhone 15 Pro, наоборот, подорожала. Уменьшение стоимости произошло и в другой тюменской точке продаж продукции Apple. Там сообщили, что цена на смартфон 15 серии уменьшилась более чем на 11% по сравнению с началом старта продаж. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали продавать новый iPhone за сотни тысяч рублей. Предзаказ на него начался еще до официального релиза.

В Тюмени резко снизилась стоимость на новый iPhone 15. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких специализированных магазинах по продаже техники и электроники. «Когда только новая модель смартфона iPhone 15 появилась в продаже, у нас она стоила от 150 тысяч рублей. Сейчас цена снизилась до 100 тысяч», — рассказали в одном из тюменских магазинов техники. Там уточнили, что модель iPhone 15 Pro, наоборот, подорожала. Уменьшение стоимости произошло и в другой тюменской точке продаж продукции Apple. Там сообщили, что цена на смартфон 15 серии уменьшилась более чем на 11% по сравнению с началом старта продаж. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени начали продавать новый iPhone за сотни тысяч рублей. Предзаказ на него начался еще до официального релиза.