Госавтоинспекция устанавливает причины столкновения
На трассе М-5 в Челябинской области 1 ноября фура столкнулась с Lada Vesta. Пострадал водитель легкового автомобиля, сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
«В Катав-Ивановском районе на 1639-м км М-5 „Урал“ Scania и Lada Vesta совершили столкновение. Водителя Lada доставили в медучреждение. Причины ДТП устанавливаются», — уточнили URA.RU в ГИБДД.
В ночь на 1 ноября на трассе между Магнитогорском и Южноуральском произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, мужчина превысил скорость из-за чего съехал с трассы и перевернулся.
Челябинца доставили в больницу
ДТП произошло в Катав-Ивановском районе
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