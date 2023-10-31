31 октября 2023

В ДТП с фурой на М-5 пострадал челябинец. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
Госавтоинспекция устанавливает причины столкновения Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области 1 ноября фура столкнулась с Lada Vesta. Пострадал водитель легкового автомобиля, сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«В Катав-Ивановском районе на 1639-м км М-5 „Урал“ Scania и Lada Vesta совершили столкновение. Водителя Lada доставили в медучреждение. Причины ДТП устанавливаются», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

В ночь на 1 ноября на трассе между Магнитогорском и Южноуральском произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, мужчина превысил скорость из-за чего съехал с трассы и перевернулся.

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На трассе М-5 в Челябинской области 1 ноября фура столкнулась с Lada Vesta. Пострадал водитель легкового автомобиля, сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по региону. «В Катав-Ивановском районе на 1639-м км М-5 „Урал“ Scania и Lada Vesta совершили столкновение. Водителя Lada доставили в медучреждение. Причины ДТП устанавливаются», — уточнили URA.RU в ГИБДД. В ночь на 1 ноября на трассе между Магнитогорском и Южноуральском произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, мужчина превысил скорость из-за чего съехал с трассы и перевернулся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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