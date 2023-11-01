«Единая Россия» открыла центр помощи в Горловке

01 ноября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» помогает жителям новых регионов с начала спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Партия «Единая Россия» и ее всероссийская общественно-политическая молодежная организация (МГЕР) запустили центр помощи в Горловке (ДНР). На открытии присутствовал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Он рассказал о проблемах местных жителей и о важности подобного центра. «Вопросов у жителей много, большинство — гуманитарного характера. В пункты временного размещения просят привезти средства гигиены и предметы быта, лекарства. Нужны юридические консультации, например, по оформлению жилья в собственность. Теперь получить такую поддержку жители Горловки смогут и в нашем центре помощи», — рассказал Александр Сидякин, его слова приводит пресс-служба «Единой России». Во время открытия центра Сидякин вручил девочке планшет по просьбе ее бабушки. Ребенок пострадал во время обстрела ВСУ. Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что «Единая Россия» помогает жителям Горловки с начала работы в Донбассе. «Это и помощь пожилым людям в ремонте домов, адресная помощь многодетным семьям, обеспечение детей из малообеспеченных семей школьными принадлежностями и многое другое», — отметил Демидов. По его словам, МГЕР помогает и военнослужащим, которые работают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С начала спецоперации «Единая Россия» поставила в новые регионы РФ более 76 тысяч тонн гуманитарного груза. В него входили как продукты, так и средства гигиены, медицинское оборудование, стройматериалы и бытовая техника. С марта 2022 года от «Единой России» в новых регионах работают волонтеры МГЕР и «Волонтерской Роты». Они помогают местным жителям и организовывают мероприятия для детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» и ее всероссийская общественно-политическая молодежная организация (МГЕР) запустили центр помощи в Горловке (ДНР). На открытии присутствовал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Он рассказал о проблемах местных жителей и о важности подобного центра. «Вопросов у жителей много, большинство — гуманитарного характера. В пункты временного размещения просят привезти средства гигиены и предметы быта, лекарства. Нужны юридические консультации, например, по оформлению жилья в собственность. Теперь получить такую поддержку жители Горловки смогут и в нашем центре помощи», — рассказал Александр Сидякин, его слова приводит пресс-служба «Единой России». Во время открытия центра Сидякин вручил девочке планшет по просьбе ее бабушки. Ребенок пострадал во время обстрела ВСУ. Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что «Единая Россия» помогает жителям Горловки с начала работы в Донбассе. «Это и помощь пожилым людям в ремонте домов, адресная помощь многодетным семьям, обеспечение детей из малообеспеченных семей школьными принадлежностями и многое другое», — отметил Демидов. По его словам, МГЕР помогает и военнослужащим, которые работают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С начала спецоперации «Единая Россия» поставила в новые регионы РФ более 76 тысяч тонн гуманитарного груза. В него входили как продукты, так и средства гигиены, медицинское оборудование, стройматериалы и бытовая техника. С марта 2022 года от «Единой России» в новых регионах работают волонтеры МГЕР и «Волонтерской Роты». Они помогают местным жителям и организовывают мероприятия для детей.