Чиновника Минобороны арестовали за махинации: главное об СВО к вечеру 2 ноября

«Коммерсант»: чиновника Минобороны арестовали за махинации с лесом для СВО

02 ноября 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Шишов арестован по делу о махинациях с поставками пиломатериалов для российских войск в Донбасс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замдиректора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимира Шишова арестовали по делу о махинациях. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 ноября. Шишов арестован по делу о махинациях с поставками пиломатериалов для российских войск в Донбасс. Отмечается, что ООО «ИФК РНГС Капитал» заключило с Минобороны контракты на сумму более одного миллиарда рублей на поставку пиломатериалов в зону СВО. Они были доставлены в срок, однако по завышенным ценам

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Замдиректора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимира Шишова арестовали по делу о махинациях. URA.RU приводит главные новости к вечеру 2 ноября.