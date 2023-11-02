Житель Шебекино попал в реанимацию после обстрела ВСУ

Пострадавший получил тяжелые ранения в результате обстрела
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Житель Шебекино Белгородской области получил тяжелое ранение в ходе обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, ВСУ выпустили по Шебекино четыре снаряда из РСЗО «Град». «Есть пострадавший, мужчина. Ему проведены операции, он находится в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», —
По словам губернатора региона, в результате обстрела выявлены разрушения на территории двух предприятий в Шебекино. Также осколками повреждены два легковых автомобиля.
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