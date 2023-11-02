Житель Шебекино попал в реанимацию после обстрела ВСУ

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Пострадавший получил тяжелые ранения в результате обстрела Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Шебекино Белгородской области получил тяжелое ранение в ходе обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации Гладкова, ВСУ выпустили по Шебекино четыре снаряда из РСЗО «Град». «Есть пострадавший, мужчина. Ему проведены операции, он находится в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале.

По словам губернатора региона, в результате обстрела выявлены разрушения на территории двух предприятий в Шебекино. Также осколками повреждены два легковых автомобиля.

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Житель Шебекино Белгородской области получил тяжелое ранение в ходе обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации Гладкова, ВСУ выпустили по Шебекино четыре снаряда из РСЗО «Град». «Есть пострадавший, мужчина. Ему проведены операции, он находится в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора региона, в результате обстрела выявлены разрушения на территории двух предприятий в Шебекино. Также осколками повреждены два легковых автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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