ВС России обеспечили проведение ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Российские саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы возле ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России обеспечили безопасное проведение ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых обстрелов с украинской стороны возле ЗАЭС», — сообщили в министерстве, передает РИА Новости. Отмечается, что предметы были уничтожены.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 ноября сообщил об атаке украинских беспилотников по Энергодару, который находится недалеко от ЗАЭС, передает «Царьград». Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками город из-за ротации наблюдателей МАГАТЭ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России обеспечили безопасное проведение ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых обстрелов с украинской стороны возле ЗАЭС», — сообщили в министерстве, передает РИА Новости. Отмечается, что предметы были уничтожены. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 ноября сообщил об атаке украинских беспилотников по Энергодару, который находится недалеко от ЗАЭС, передает «Царьград». Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками город из-за ротации наблюдателей МАГАТЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...