ВС России обеспечили проведение ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

02 ноября 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Российские саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы возле ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России обеспечили безопасное проведение ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых обстрелов с украинской стороны возле ЗАЭС», — сообщили в министерстве, передает РИА Новости. Отмечается, что предметы были уничтожены. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 ноября сообщил об атаке украинских беспилотников по Энергодару, который находится недалеко от ЗАЭС, передает «Царьград». Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками город из-за ротации наблюдателей МАГАТЭ.

Вооруженные силы России обеспечили безопасное проведение ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых обстрелов с украинской стороны возле ЗАЭС», — сообщили в министерстве, передает РИА Новости. Отмечается, что предметы были уничтожены. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 ноября сообщил об атаке украинских беспилотников по Энергодару, который находится недалеко от ЗАЭС, передает «Царьград». Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками город из-за ротации наблюдателей МАГАТЭ.