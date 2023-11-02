ВС России обеспечили проведение ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Вооруженные силы России обеспечили безопасное проведение ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские саперы зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых обстрелов с украинской стороны возле ЗАЭС», — сообщили в министерстве, передает РИА Новости. Отмечается, что предметы были уничтожены.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 ноября сообщил об атаке украинских беспилотников по Энергодару, который находится недалеко от ЗАЭС, передает «Царьград». Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками город из-за ротации наблюдателей МАГАТЭ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.