Водители Сургута массово идут на риск, чтобы купить дешевые иномарки у перекупов

Люди идут на риск ради экономии при покупке авто Фото: Анна Майорова © URA.RU

Водители Сургута массово идут на риск, покупая машины у перекупщиков, которые используют «серые» схемы ввоза иномарок. Об этом URA.RU сообщил один из автопосредников на условиях анонимности и подтвердили эксперты портала «Дром».

«От клиентов последнее время отбоя нет. Обращаются в основном покупатели дорогих иномарок. В салоне накрутка на такие машины от одного до полутора миллионов рублей. Наши услуги обходятся в несколько раз дешевле. У меня и моих коллег есть канал поставки. Есть разные способы сократить затраты на доставке, чем мы и пользуемся. Риски конечно есть, но они минимальны», — сообщил собеседник.

Между тем эксперты портала «Дром» не советуют пользоваться подобными предложениями, так как речь идет не об официально разрешенном параллельном импорте. «Поставщики пользуются повышенным спросом на ввоз машин из-за рубежа и прибегают к различным нелегальным и полулегальным схемам: занижают таможенную стоимость машины, чтобы уменьшить размер пошлин, фальсифицируют документы, нанимают льготников, чтобы ввозить авто из-за рубежа со скидкой, и так далее. Доверяя непроверенным поставщикам, покупатель рискует потратить больше на оформление машины, чем ожидалось, либо потерять деньги, лишиться ЭПТС и возможности эксплуатировать автомобиль», — рассказала журналисту агентства пресс-секретарь «Дрома» Екатерина Якимчук.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в два раза взлетели цены на иномарки с пробегом. За три месяца цена увеличилась в два раза.