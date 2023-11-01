В ХМАО в два раза взлетели цены на иномарки с пробегом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авто и деньги. Тюмень, ключи автомобиля, купюры, покупка автомобиля, покупка авто, деньги, ключи от автомобиля, покупка машины
Специалисты связали рост цен на иномарки с курсом доллара Фото:

В ХМАО за три месяца в два раза подорожали иномарки с пробегом. О ситуации на авторынке URA.RU рассказали сами автомобилисты и подтвердили эксперты портала «Дром».

«Три месяца назад хотел купить машину „Хенде Солярис“. Цены на мою комплектацию варьировались от 650 до 700 тысяч рублей. Но позже решил повременить с покупкой. Прошло три месяца, а на сайте объявлений авто моей комплектации продают уже за 1,3 — 1,4 млн рублей», — сообщил автомобилист Сергей Носков.

При этом мужчина отметил, что цены взлетели не только на «Хенде». Почти в два раза дороже стали стоить подержанные «Фольксваген Джета». Специалисты автомобильного портала «Дром» подтвердили информацию о повышении стоимости. Но при этом отметили, что цены выросли не только на подержанные авто. «Не только на вторичном, но и на первичном рынке выросли цены. Это связано с несколькими факторами. В первую очередь по тому, что поднялась ставка утильсбора. И второе — курс доллара. Это все отразилось на росте цен как на вторичном рынке, так и на первичном», — сообщили в пресс-службе портала.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО упали цены на зимние шины зарубежных брендов. По сравнению с прошлым годом резина Nokian, Pirelli и Bridgestone подешевела на 5%.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО за три месяца в два раза подорожали иномарки с пробегом. О ситуации на авторынке URA.RU рассказали сами автомобилисты и подтвердили эксперты портала «Дром». «Три месяца назад хотел купить машину „Хенде Солярис“. Цены на мою комплектацию варьировались от 650 до 700 тысяч рублей. Но позже решил повременить с покупкой. Прошло три месяца, а на сайте объявлений авто моей комплектации продают уже за 1,3 — 1,4 млн рублей», — сообщил автомобилист Сергей Носков. При этом мужчина отметил, что цены взлетели не только на «Хенде». Почти в два раза дороже стали стоить подержанные «Фольксваген Джета». Специалисты автомобильного портала «Дром» подтвердили информацию о повышении стоимости. Но при этом отметили, что цены выросли не только на подержанные авто. «Не только на вторичном, но и на первичном рынке выросли цены. Это связано с несколькими факторами. В первую очередь по тому, что поднялась ставка утильсбора. И второе — курс доллара. Это все отразилось на росте цен как на вторичном рынке, так и на первичном», — сообщили в пресс-службе портала. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО упали цены на зимние шины зарубежных брендов. По сравнению с прошлым годом резина Nokian, Pirelli и Bridgestone подешевела на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...