В ХМАО в два раза взлетели цены на иномарки с пробегом

Специалисты связали рост цен на иномарки с курсом доллара Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО за три месяца в два раза подорожали иномарки с пробегом. О ситуации на авторынке URA.RU рассказали сами автомобилисты и подтвердили эксперты портала «Дром».

«Три месяца назад хотел купить машину „Хенде Солярис“. Цены на мою комплектацию варьировались от 650 до 700 тысяч рублей. Но позже решил повременить с покупкой. Прошло три месяца, а на сайте объявлений авто моей комплектации продают уже за 1,3 — 1,4 млн рублей», — сообщил автомобилист Сергей Носков.

При этом мужчина отметил, что цены взлетели не только на «Хенде». Почти в два раза дороже стали стоить подержанные «Фольксваген Джета». Специалисты автомобильного портала «Дром» подтвердили информацию о повышении стоимости. Но при этом отметили, что цены выросли не только на подержанные авто. «Не только на вторичном, но и на первичном рынке выросли цены. Это связано с несколькими факторами. В первую очередь по тому, что поднялась ставка утильсбора. И второе — курс доллара. Это все отразилось на росте цен как на вторичном рынке, так и на первичном», — сообщили в пресс-службе портала.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО упали цены на зимние шины зарубежных брендов. По сравнению с прошлым годом резина Nokian, Pirelli и Bridgestone подешевела на 5%.