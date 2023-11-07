Россия затребовала срочное заседание СБ ООН из-за ударов Украины

Россия требует провести заседание Совбеза ООН
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов ВС Украины по Донецку. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.
«Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку», — рассказал Полянский у
Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку были ранены журналисты «Известий», которых впоследствии доставили в больницу. Позже от удара ВСУ пострадал оператор телеканала «Звезда».
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