Россия затребовала срочное заседание СБ ООН из-за ударов Украины 08 ноября 2023 в 01:14 Размер текста - 17 + Россия требует провести заседание Совбеза ООН Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов ВС Украины по Донецку. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. «Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку», — рассказал Полянский у себя в telegram-канале. Ожидается, что заседание пройдет 8 ноября. Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку были ранены журналисты «Известий», которых впоследствии доставили в больницу. Позже от удара ВСУ пострадал оператор телеканала «Звезда». Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов ВС Украины по Донецку. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. «Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку», — рассказал Полянский у себя в telegram-канале. Ожидается, что заседание пройдет 8 ноября. Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку были ранены журналисты «Известий», которых впоследствии доставили в больницу. Позже от удара ВСУ пострадал оператор телеканала «Звезда». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям