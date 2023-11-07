07 ноября 2023

Россия затребовала срочное заседание СБ ООН из-за ударов Украины

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Россия требует провести заседание Совбеза ООН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов ВС Украины по Донецку. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку», — рассказал Полянский у себя в telegram-канале. Ожидается, что заседание пройдет 8 ноября.

Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку были ранены журналисты «Известий», которых впоследствии доставили в больницу. Позже от удара ВСУ пострадал оператор телеканала «Звезда».

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Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов ВС Украины по Донецку. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. «Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку», — рассказал Полянский у себя в telegram-канале. Ожидается, что заседание пройдет 8 ноября. Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку были ранены журналисты «Известий», которых впоследствии доставили в больницу. Позже от удара ВСУ пострадал оператор телеканала «Звезда».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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