Оператор телеканала «Звезда» получил ранение при ударе ВСУ

ВСУ нанесли очередной удар по Донецку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате атаки ВСУ по Донецку был ранен оператор «Звезды». Об этом сообщили журналисты телеканала.
«Националисты опять нанесли удар по Донецку. Оператор, который работает с нашим телеканалом, получил осколочное ранение», — указано в telegram-канале «Звезды».
Ранее в больницу доставили трех корреспондентов «Известий». Они работали на территории и попали под обстрел. Есть информация о трех погибших, порядка десяти — ранены. Украинские военные наносили атаки по журналистам и сотрудникам спасательных служб, которые прибыли на место первых ударов. За сутки ВСУ 47 раз обстреляли ДНР, выпустив 168 боеприпасов, передает RT.
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