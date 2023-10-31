31 октября 2023

Оператор телеканала «Звезда» получил ранение при ударе ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела 10 корпуса на территории больницы Калинина. Донецк, донецк, обстрел
ВСУ нанесли очередной удар по Донецку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки ВСУ по Донецку был ранен оператор «Звезды». Об этом сообщили журналисты телеканала.

«Националисты опять нанесли удар по Донецку. Оператор, который работает с нашим телеканалом, получил осколочное ранение», — указано в telegram-канале «Звезды».

Ранее в больницу доставили трех корреспондентов «Известий». Они работали на территории и попали под обстрел. Есть информация о трех погибших, порядка десяти — ранены. Украинские военные наносили атаки по журналистам и сотрудникам спасательных служб, которые прибыли на место первых ударов. За сутки ВСУ 47 раз обстреляли ДНР, выпустив 168 боеприпасов, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атаки ВСУ по Донецку был ранен оператор «Звезды». Об этом сообщили журналисты телеканала. «Националисты опять нанесли удар по Донецку. Оператор, который работает с нашим телеканалом, получил осколочное ранение», — указано в telegram-канале «Звезды». Ранее в больницу доставили трех корреспондентов «Известий». Они работали на территории и попали под обстрел. Есть информация о трех погибших, порядка десяти — ранены. Украинские военные наносили атаки по журналистам и сотрудникам спасательных служб, которые прибыли на место первых ударов. За сутки ВСУ 47 раз обстреляли ДНР, выпустив 168 боеприпасов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...