Оператор телеканала «Звезда» получил ранение при ударе ВСУ

01 ноября 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли очередной удар по Донецку Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки ВСУ по Донецку был ранен оператор «Звезды». Об этом сообщили журналисты телеканала. «Националисты опять нанесли удар по Донецку. Оператор, который работает с нашим телеканалом, получил осколочное ранение», — указано в telegram-канале «Звезды». Ранее в больницу доставили трех корреспондентов «Известий». Они работали на территории и попали под обстрел. Есть информация о трех погибших, порядка десяти — ранены. Украинские военные наносили атаки по журналистам и сотрудникам спасательных служб, которые прибыли на место первых ударов. За сутки ВСУ 47 раз обстреляли ДНР, выпустив 168 боеприпасов, передает RT.

В результате атаки ВСУ по Донецку был ранен оператор «Звезды». Об этом сообщили журналисты телеканала. «Националисты опять нанесли удар по Донецку. Оператор, который работает с нашим телеканалом, получил осколочное ранение», — указано в telegram-канале «Звезды». Ранее в больницу доставили трех корреспондентов «Известий». Они работали на территории и попали под обстрел. Есть информация о трех погибших, порядка десяти — ранены. Украинские военные наносили атаки по журналистам и сотрудникам спасательных служб, которые прибыли на место первых ударов. За сутки ВСУ 47 раз обстреляли ДНР, выпустив 168 боеприпасов, передает RT.