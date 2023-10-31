31 октября 2023

Журналисты «Известий» пострадали во время обстрела в Донецке

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Следственный комитет РФ на месте обстрела в центре Донецка. Донецк, ДНР, донецк, последствия, днр, ск, обстрел
Три корреспондента после обстрела доставлены в больницу (архивное фото) Фото:

Журналисты «Известий» пострадали от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время работы в Донецке. Трое корреспондентов доставлены в больницу. Об этом сообщает газета «Известия».

«Группа журналистов „Известий“ 31 октября пострадала в Донецке во время работы на месте обстрела со стороны Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении. Уточняется, что журналисты попали под огонь в Буденовском районе Донецка, по железнодорожной станции которого ранее ВСУ нанесли удар.

Ранее корреспонденты газеты также пострадали от обстрелов ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Этим летом два журналиста получили ранения в Запорожской области.

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Журналисты «Известий» пострадали от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время работы в Донецке. Трое корреспондентов доставлены в больницу. Об этом сообщает газета «Известия». «Группа журналистов „Известий“ 31 октября пострадала в Донецке во время работы на месте обстрела со стороны Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении. Уточняется, что журналисты попали под огонь в Буденовском районе Донецка, по железнодорожной станции которого ранее ВСУ нанесли удар. Ранее корреспонденты газеты также пострадали от обстрелов ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Этим летом два журналиста получили ранения в Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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