Вдове участника СВО из ХМАО списали 600 тысяч рублей долгов по кредитам

Банк списал долги вдове участника СВО после вмешательства прокуратуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По требованию прокуратуры, банк списал вдове участника СВО из Лангепаса 600 тысяч рублей долгов по кредитам. Официальный сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что женщине пришлось обратиться в ведомство после отказа кредитной организации.

«Жительница города обратилась в кредитную организацию по вопросу снятия обязательств по кредитным договорам в связи с гибелью супруга, участвовавшего в специальной военной операции, но ей было отказано. После рассмотрения акта прокурорского реагирования организацией списана задолженность по договорам на сумму свыше 600 тысяч рублей», — указано в публикации на портале прокуратуры ХМАО.

Прокуратура провела проверку в кредитной организации и потребовала соблюдения закона. Сотрудников банка, которые допустили нарушение, привлекли к ответственности.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО утвердили льготы семьям погибших на СВО. Их включили в категорию граждан, имеющих право на внеочередное получение медицинской помощи.