07 ноября 2023

Вдове участника СВО из ХМАО списали 600 тысяч рублей долгов по кредитам

© Служба новостей «URA.RU»
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Банк списал долги вдове участника СВО после вмешательства прокуратуры Фото:

По требованию прокуратуры, банк списал вдове участника СВО из Лангепаса 600 тысяч рублей долгов по кредитам. Официальный сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что женщине пришлось обратиться в ведомство после отказа кредитной организации.

«Жительница города обратилась в кредитную организацию по вопросу снятия обязательств по кредитным договорам в связи с гибелью супруга, участвовавшего в специальной военной операции, но ей было отказано. После рассмотрения акта прокурорского реагирования организацией списана задолженность по договорам на сумму свыше 600 тысяч рублей», — указано в публикации на портале прокуратуры ХМАО.

Прокуратура провела проверку в кредитной организации и потребовала соблюдения закона. Сотрудников банка, которые допустили нарушение, привлекли к ответственности.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО утвердили льготы семьям погибших на СВО. Их включили в категорию граждан, имеющих право на внеочередное получение медицинской помощи.

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По требованию прокуратуры, банк списал вдове участника СВО из Лангепаса 600 тысяч рублей долгов по кредитам. Официальный сайт прокуратуры ХМАО сообщил, что женщине пришлось обратиться в ведомство после отказа кредитной организации. «Жительница города обратилась в кредитную организацию по вопросу снятия обязательств по кредитным договорам в связи с гибелью супруга, участвовавшего в специальной военной операции, но ей было отказано. После рассмотрения акта прокурорского реагирования организацией списана задолженность по договорам на сумму свыше 600 тысяч рублей», — указано в публикации на портале прокуратуры ХМАО. Прокуратура провела проверку в кредитной организации и потребовала соблюдения закона. Сотрудников банка, которые допустили нарушение, привлекли к ответственности. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО утвердили льготы семьям погибших на СВО. Их включили в категорию граждан, имеющих право на внеочередное получение медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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