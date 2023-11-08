Пермский силовик получил звание генерала. Инсайд URA.RU подтвердился

Замначальника пермского главка МВД Валентин Шипков получил звание генерала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, погоны, полиция, генерал-лейтенант полиции
Указ о присвоении звания подписал президент России Владимир Путин Фото:

Заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Валентин Шипков получил звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на сайте Кремля.

«Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Шипкову Валентину Юрьевичу», — говорится в документе. Всего повысили 29 человек.

Валентин Шипков был назначен заместителем начальника пермского главка в сентябре 2022 года. До этого он возглавлял кадровую службу в управлении МВД по городу Перми. О том, что ему повысят звание, источники URA.RU сообщали еще летом 2022 года.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Валентин Шипков получил звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на сайте Кремля. «Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Шипкову Валентину Юрьевичу», — говорится в документе. Всего повысили 29 человек. Валентин Шипков был назначен заместителем начальника пермского главка в сентябре 2022 года. До этого он возглавлял кадровую службу в управлении МВД по городу Перми. О том, что ему повысят звание, источники URA.RU сообщали еще летом 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...