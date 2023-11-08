Указ о присвоении звания подписал президент России Владимир Путин
Заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Валентин Шипков получил звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на сайте Кремля.
«Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Шипкову Валентину Юрьевичу», — говорится в документе. Всего повысили 29 человек.
Валентин Шипков был назначен заместителем начальника пермского главка в сентябре 2022 года. До этого он возглавлял кадровую службу в управлении МВД по городу Перми. О том, что ему повысят звание, источники URA.RU сообщали еще летом 2022 года.
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