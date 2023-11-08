Пермский силовик получил звание генерала. Инсайд URA.RU подтвердился

Замначальника пермского главка МВД Валентин Шипков получил звание генерала

08 ноября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Указ о присвоении звания подписал президент России Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Валентин Шипков получил звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на сайте Кремля. «Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Шипкову Валентину Юрьевичу», — говорится в документе. Всего повысили 29 человек. Валентин Шипков был назначен заместителем начальника пермского главка в сентябре 2022 года. До этого он возглавлял кадровую службу в управлении МВД по городу Перми. О том, что ему повысят звание, источники URA.RU сообщали еще летом 2022 года.

Заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Валентин Шипков получил звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на сайте Кремля. «Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Шипкову Валентину Юрьевичу», — говорится в документе. Всего повысили 29 человек. Валентин Шипков был назначен заместителем начальника пермского главка в сентябре 2022 года. До этого он возглавлял кадровую службу в управлении МВД по городу Перми. О том, что ему повысят звание, источники URA.RU сообщали еще летом 2022 года.