Возгорание автомобиля произошло на улице Петрова
В Верхней Пышме (Свердловская область) загорелся автомобиль, внутри которого находился человек. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
«Нам пишут: «В» Верхней Пышме на улице Петрова 34/В загорелась машина с водителем внутри»», — предает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова очевидца. На видео видно, что возле горящей машины припаркованы автомобили.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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