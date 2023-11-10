10 ноября 2023

В Верхней Пышме загорелся автомобиль с водителем внутри. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание автомобиля произошло на улице Петрова Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) загорелся автомобиль, внутри которого находился человек. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Нам пишут: «В» Верхней Пышме на улице Петрова 34/В загорелась машина с водителем внутри»», — предает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова очевидца. На видео видно, что возле горящей машины припаркованы автомобили.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) загорелся автомобиль, внутри которого находился человек. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Нам пишут: «В» Верхней Пышме на улице Петрова 34/В загорелась машина с водителем внутри»», — предает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» слова очевидца. На видео видно, что возле горящей машины припаркованы автомобили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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