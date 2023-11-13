Сотрудники «Лукойла» в ХМАО жалуются на сокращение числа вахтовых автобусов

Из-за нехватки автобусов нефтяники «Лукойла» из Когалыма по часу ждут вахтовый транспорт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники подразделений «Лукойл-Западная Сибирь» — «Когалымнефтегаз» и «Лукойл-Инжиниринг» из Когалыма (ХМАО) жалуются на сокращение числа вахтовых автобусов, которые возят персонал предприятий на работу. Нефтяник одного из месторождений компании сообщил URA.RU, что проблемы существуют давно, но в последние несколько недель они стали особенно острыми.

«Вместо четырех автобусов стали ходить три или два, часто они приезжают с опозданием, ломаются. Этот транспорт собирает персонал со всего Когалыма, и по утрам, когда все спешат на работу, людям не хватает сидячих мест, а ехать стоя запрещено: приходится почти час ждать транспорт, ехать с пересадками или вызывать такси», — сообщил собеседник агентства. Из-за задержки автобусов пересменка на месторождении происходит позже, в ожидании транспорта работники теряют несколько часов, предназначенных для отдыха. Сотрудники «Когалымнефтегаза» обращались с жалобами к руководству, но проблему не удалось решить.

Агентство выяснило, что перевозкой персонала «Лукойла» занимается Когалымское УТТ. Корреспондент URA.RU обратился с вопросами на предприятие. «Это конфиденциальная информация, и вообще не ваше дело», — ответили журналисту.

URA.RU направило в компанию «Лукойл» и «Когалымнефтегаз» запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что дочернее общество «Лукойла» — «Лукойл-Западная Сибирь» планирует построить полигон для нефтяных отходов недалеко от Когалыма. Его площадь превысит 140 га.