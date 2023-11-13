Политика Выборы Челябинский губернатор поменял представителя на выборах в Еткульском районе 14 ноября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 + Сторону губернатора на выборах главы Еткульского района будет представлять Алексей Фартыгин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поменял своего представителя на выборах главы Еткульского района. Вместо заместителя губернатора Сергея Сушкова в комиссию введен другой заместитель губернатора, Алексей Фартыгин. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Еткульского муниципального района, следующих лиц. Заместитель председателя заксобрания области Анатолий Еремин, советник губернатора Владимир Мякуш, заместитель губернатора Алексей Фартыгин», — указано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. По данным URA.RU, замена связана с командировкой Сушкова. Заседание комиссии назначено на 23 ноября. Помимо трех представителей губернатора, в комиссию входят три представителя районного собрания депутатов. Это председатель райсобрания Наталья Васильева, депутаты Наталья Дельянова и Александр Лихогуб. Комиссии предстоит отобрать не менее двух лиц, подавших документы на пост главы Еткульского района, для представления их собранию депутатов в качестве кандидатов. По информации URA.RU, документы на пост главы подали четыре человека, среди них — действующий глава муниципалитета Юрий Кузьменков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поменял своего представителя на выборах главы Еткульского района. Вместо заместителя губернатора Сергея Сушкова в комиссию введен другой заместитель губернатора, Алексей Фартыгин. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Еткульского муниципального района, следующих лиц. Заместитель председателя заксобрания области Анатолий Еремин, советник губернатора Владимир Мякуш, заместитель губернатора Алексей Фартыгин», — указано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. По данным URA.RU, замена связана с командировкой Сушкова. Заседание комиссии назначено на 23 ноября. Помимо трех представителей губернатора, в комиссию входят три представителя районного собрания депутатов. Это председатель райсобрания Наталья Васильева, депутаты Наталья Дельянова и Александр Лихогуб. Комиссии предстоит отобрать не менее двух лиц, подавших документы на пост главы Еткульского района, для представления их собранию депутатов в качестве кандидатов. По информации URA.RU, документы на пост главы подали четыре человека, среди них — действующий глава муниципалитета Юрий Кузьменков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям