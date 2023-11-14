Школьник пробудет под арестом до 13 января
новость из сюжетаШкольник зарезал свою подругу в Екатеринбурге
Мать 16-летнего школьника, обвиняемого в двойном убийстве, не верит, что он мог пойти на такое. Единственную реплику она бросила, рыдая после оглашения меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из Железнодорожного суда Екатеринбурга.
Когда судья объявила, что юноша пробудет под арестом как минимум до 13 января, у женщины задрожали руки, ей стало плохо, потребовалась помощь врачей. Ее сын не проронил ни слова.
По версии следствия, 13 ноября в квартире дома на ул. Билимбаевская он из ревности убил свою подругу, а потом и ее мать. В полицию подростка сдал старший брат. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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