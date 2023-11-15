Власти рассказали об опасности санкций США для тюменского мегапроекта

Санкции США не повлияют на строительство межуниверситетского кампуса в Тюмени

Власти уверяют, что санкции недружественных стран никак не затронут тюменский мегапроект Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Санкции, веденные США, не повлияют на строительство межвузовского студенческого кампуса в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Ранее Соединенные Штаты Америки ввели ограничения в отношении компании АФК «Система», чья «дочка» является управляющей компанией ООО «Врата Сибири», выступающей концессионером создания мегапроекта властей.

«Введение санкций США не повлияет на реализацию проекта по созданию межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени. Правительством области и бизнес-партнерами из ООО „Врата Сибири“ на этапе формирования техзадания на проектирование были предусмотрены импортозамещающие решения, что позволит на всех этапах строительства и оснащения кампуса минимизировать риски, связанные с санкционным давлением», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей.

Там также добавили, что кампус является внутрироссийским проектом, а значит, его реализация не зависит от действий недружественного характера со стороны западных контрагентов. В этой связи в настоящее время власти области не видят необходимости в принятии каких-либо дополнительных решений.

Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени было подписано в августе. Проект — это часть программы, реализующейся в РФ по поручению президента Владимира Путина. Кампус будет построен к концу 2028 года, его стоимость превышает 32 млрд рублей.

Как ранее писало URA.RU, в ноябре в санкционный список США попало ПАО «Акционерная финансовая корпорация „Система“», в чью группу входит организация, управляющая ООО «Врата Сибири». Последнее, в свою очередь, выступает концессионером строительства межвузовского кампуса.