В Златоусте осудили мужчину, отравившего газом пять человек

17 ноября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Мужчину признали виновным и отправили в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) вынесли приговор мужчине, который случайно отравил газом пять человек. Как сообщили URA.RU 17 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, его отправили в колонию на пять с половиной лет. «Златоустовский горсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч.3 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Незадолго до этого мужчина установил в своей квартире газовое оборудование, но сделал это без соблюдения мер безопасности. В результате утечки газа находившиеся в квартире три молодых девушки и парень, а также живущая этажом выше пожилая женщина скончались от отравления.

В Златоусте (Челябинская область) вынесли приговор мужчине, который случайно отравил газом пять человек. Как сообщили URA.RU 17 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, его отправили в колонию на пять с половиной лет. «Златоустовский горсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч.3 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Незадолго до этого мужчина установил в своей квартире газовое оборудование, но сделал это без соблюдения мер безопасности. В результате утечки газа находившиеся в квартире три молодых девушки и парень, а также живущая этажом выше пожилая женщина скончались от отравления.