16 ноября 2023

В Златоусте осудили мужчину, отравившего газом пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину признали виновным и отправили в колонию Фото:

В Златоусте (Челябинская область) вынесли приговор мужчине, который случайно отравил газом пять человек. Как сообщили URA.RU 17 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, его отправили в колонию на пять с половиной лет.

«Златоустовский горсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч.3 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Незадолго до этого мужчина установил в своей квартире газовое оборудование, но сделал это без соблюдения мер безопасности. В результате утечки газа находившиеся в квартире три молодых девушки и парень, а также живущая этажом выше пожилая женщина скончались от отравления.

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В Златоусте (Челябинская область) вынесли приговор мужчине, который случайно отравил газом пять человек. Как сообщили URA.RU 17 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, его отправили в колонию на пять с половиной лет. «Златоустовский горсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч.3 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Незадолго до этого мужчина установил в своей квартире газовое оборудование, но сделал это без соблюдения мер безопасности. В результате утечки газа находившиеся в квартире три молодых девушки и парень, а также живущая этажом выше пожилая женщина скончались от отравления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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