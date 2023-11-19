Мэр Нефтеюганска попросила помощи в поисках пропавшего жителя города

20 ноября 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

Глава Нефтеюганска попросила горожан помочь в поисках пропавшего без вести Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай обратилась к жителям города с просьбой помочь в поисках пропавшего без вести 64-летнего нефтеюганца Раиля Яхина. Обращение градоначальник опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». «Уважаемые нефтеюганцы! Нужна помощь добровольцев в поиске пропавшего. Если вы увидели похожего человека, не проходите мимо, спросите, нужна ли ему помощь, как зовут, позвоните и сделайте фото, отправьте на номер +7 982 414 67 77 организатору поиска для идентификации. Уже холодно, нужна помощь каждого!», — обратилась к горожанам мэр. Не оставаться равнодушными к чужой беде двумя неделями ранее призывали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», чьи поиски пропавшего Яхина все еще не увенчались успехом. В ориентировке добровольцы отдельно подчеркивали, что мужчина нуждается в медицинской помощи и страдает от потери памяти. Жителя Нефтеюганска (ХМАО) Раила Яхина разыскивают с 11 ноября Страница «ВКонтакте» Эльвиры Бугай

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай обратилась к жителям города с просьбой помочь в поисках пропавшего без вести 64-летнего нефтеюганца Раиля Яхина. Обращение градоначальник опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». «Уважаемые нефтеюганцы! Нужна помощь добровольцев в поиске пропавшего. Если вы увидели похожего человека, не проходите мимо, спросите, нужна ли ему помощь, как зовут, позвоните и сделайте фото, отправьте на номер +7 982 414 67 77 организатору поиска для идентификации. Уже холодно, нужна помощь каждого!», — обратилась к горожанам мэр. Не оставаться равнодушными к чужой беде двумя неделями ранее призывали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», чьи поиски пропавшего Яхина все еще не увенчались успехом. В ориентировке добровольцы отдельно подчеркивали, что мужчина нуждается в медицинской помощи и страдает от потери памяти.