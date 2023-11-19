19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

Мэр Нефтеюганска попросила помощи в поисках пропавшего жителя города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтеюганск, разное, ХМАО, транспорт, хмао, нефтеюганск, автомобили
Глава Нефтеюганска попросила горожан помочь в поисках пропавшего без вести Фото:

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай обратилась к жителям города с просьбой помочь в поисках пропавшего без вести 64-летнего нефтеюганца Раиля Яхина. Обращение градоначальник опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

«Уважаемые нефтеюганцы! Нужна помощь добровольцев в поиске пропавшего. Если вы увидели похожего человека, не проходите мимо, спросите, нужна ли ему помощь, как зовут, позвоните и сделайте фото, отправьте на номер +7 982 414 67 77 организатору поиска для идентификации. Уже холодно, нужна помощь каждого!», — обратилась к горожанам мэр.

Не оставаться равнодушными к чужой беде двумя неделями ранее призывали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», чьи поиски пропавшего Яхина все еще не увенчались успехом. В ориентировке добровольцы отдельно подчеркивали, что мужчина нуждается в медицинской помощи и страдает от потери памяти.

Жителя Нефтеюганска (ХМАО) Раила Яхина разыскивают с 11 ноября
Жителя Нефтеюганска (ХМАО) Раила Яхина разыскивают с 11 ноября

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай обратилась к жителям города с просьбой помочь в поисках пропавшего без вести 64-летнего нефтеюганца Раиля Яхина. Обращение градоначальник опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». «Уважаемые нефтеюганцы! Нужна помощь добровольцев в поиске пропавшего. Если вы увидели похожего человека, не проходите мимо, спросите, нужна ли ему помощь, как зовут, позвоните и сделайте фото, отправьте на номер +7 982 414 67 77 организатору поиска для идентификации. Уже холодно, нужна помощь каждого!», — обратилась к горожанам мэр. Не оставаться равнодушными к чужой беде двумя неделями ранее призывали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», чьи поиски пропавшего Яхина все еще не увенчались успехом. В ориентировке добровольцы отдельно подчеркивали, что мужчина нуждается в медицинской помощи и страдает от потери памяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...