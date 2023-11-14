14 ноября 2023

В ХМАО ведутся поиски пропавшего мужчины с потерей памяти

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеход, мужчина, солнечная погода, улица
Мужчина вышел из дома на прогулку 11 ноября, но так и не вернулся Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) 11 ноября вышел из дома и пропал 64-летний Раиль Яхин. Мужчина нуждается в медицинской помощи и страдает от потери памяти. Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали ориентировку в своей группе «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропал Яхин Раиль Абдуллович, 64 года (1959 г. р.). г. Нефтеюганск, ХМАО — Югра. Вечером 11 ноября Раиль Абдуллович вышел из дома чтобы прогуляться, но домой не вернулся. Рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-серые. Одежда: черная удлиненная дубленка, черные джинсы, черные ботинки, черная вязаная трикотажная шапка», — сообщают в ориентировке.

По данным волонтеров, мужчина дезориентирован и должен регулярно принимать лекарства. Он может терять сознание и падать. Кроме того, Раиля Абдулловича все время встречают прохожие, с ним разговаривают, он часто попадает под камеры наблюдения, но поисковики не успевают застать его на месте.

Ориентировка для поиска пропавшего, опубликованная в группе поисковиков «ВКонтакте»
Ориентировка для поиска пропавшего, опубликованная в группе поисковиков «ВКонтакте»

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В Нефтеюганске (ХМАО) 11 ноября вышел из дома и пропал 64-летний Раиль Яхин. Мужчина нуждается в медицинской помощи и страдает от потери памяти. Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали ориентировку в своей группе «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Пропал Яхин Раиль Абдуллович, 64 года (1959 г. р.). г. Нефтеюганск, ХМАО — Югра. Вечером 11 ноября Раиль Абдуллович вышел из дома чтобы прогуляться, но домой не вернулся. Рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-серые. Одежда: черная удлиненная дубленка, черные джинсы, черные ботинки, черная вязаная трикотажная шапка», — сообщают в ориентировке. По данным волонтеров, мужчина дезориентирован и должен регулярно принимать лекарства. Он может терять сознание и падать. Кроме того, Раиля Абдулловича все время встречают прохожие, с ним разговаривают, он часто попадает под камеры наблюдения, но поисковики не успевают застать его на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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