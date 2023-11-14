В ХМАО ведутся поиски пропавшего мужчины с потерей памяти

15 ноября 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Мужчина вышел из дома на прогулку 11 ноября, но так и не вернулся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) 11 ноября вышел из дома и пропал 64-летний Раиль Яхин. Мужчина нуждается в медицинской помощи и страдает от потери памяти. Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали ориентировку в своей группе «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Пропал Яхин Раиль Абдуллович, 64 года (1959 г. р.). г. Нефтеюганск, ХМАО — Югра. Вечером 11 ноября Раиль Абдуллович вышел из дома чтобы прогуляться, но домой не вернулся. Рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-серые. Одежда: черная удлиненная дубленка, черные джинсы, черные ботинки, черная вязаная трикотажная шапка», — сообщают в ориентировке. По данным волонтеров, мужчина дезориентирован и должен регулярно принимать лекарства. Он может терять сознание и падать. Кроме того, Раиля Абдулловича все время встречают прохожие, с ним разговаривают, он часто попадает под камеры наблюдения, но поисковики не успевают застать его на месте. Ориентировка для поиска пропавшего, опубликованная в группе поисковиков «ВКонтакте» ЛизаАлерт

В Нефтеюганске (ХМАО) 11 ноября вышел из дома и пропал 64-летний Раиль Яхин. Мужчина нуждается в медицинской помощи и страдает от потери памяти. Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали ориентировку в своей группе «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Пропал Яхин Раиль Абдуллович, 64 года (1959 г. р.). г. Нефтеюганск, ХМАО — Югра. Вечером 11 ноября Раиль Абдуллович вышел из дома чтобы прогуляться, но домой не вернулся. Рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-серые. Одежда: черная удлиненная дубленка, черные джинсы, черные ботинки, черная вязаная трикотажная шапка», — сообщают в ориентировке. По данным волонтеров, мужчина дезориентирован и должен регулярно принимать лекарства. Он может терять сознание и падать. Кроме того, Раиля Абдулловича все время встречают прохожие, с ним разговаривают, он часто попадает под камеры наблюдения, но поисковики не успевают застать его на месте.