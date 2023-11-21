Шойгу: поставки дронов в армию с начала СВО выросли в 16 раз

Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО отправка дронов в зону СВО стало больше в 16 раз
Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов российским войскам с начала СВО выросли в 16 раз. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз <…> Беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз», — заявил Шойгу
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