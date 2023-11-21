Шойгу: поставки дронов в армию с начала СВО выросли в 16 раз

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, беспилотник, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики,  дрон
Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО отправка дронов в зону СВО стало больше в 16 раз Фото:

Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов российским войскам с начала СВО выросли в 16 раз. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз <…> Беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Он отметил, что отправок бронетанкового вооружения стало больше в три раза, а количество поставок средств поражения увеличили в 12 раз.

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Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов российским войскам с начала СВО выросли в 16 раз. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз <…> Беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Он отметил, что отправок бронетанкового вооружения стало больше в три раза, а количество поставок средств поражения увеличили в 12 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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