Армия и оружие Шойгу: поставки дронов в армию с начала СВО выросли в 16 раз 21 ноября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 + Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО отправка дронов в зону СВО стало больше в 16 раз Фото: Сергей Русанов © URA.RU Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов российским войскам с начала СВО выросли в 16 раз. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз <…> Беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны . Он отметил, что отправок бронетанкового вооружения стало больше в три раза, а количество поставок средств поражения увеличили в 12 раз. Объемы поставок беспилотных летательных аппаратов российским войскам с начала СВО выросли в 16 раз. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз <…> Беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Он отметил, что отправок бронетанкового вооружения стало больше в три раза, а количество поставок средств поражения увеличили в 12 раз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям