Морпеха ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел 37 человек

21 ноября 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Свинарчук расстрелял 21 человека и попытался убить еще 16 граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука приговорили к пожизненному заключению. Он расстрелял 21 мирного жителя и совершил покушение на убийство 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Доказательства <…> признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александру Свинарчуку. Он признан виновным по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти)», — сообщает пресс-службы СКР в telegram-канале. Он обвиняется еще по нескольким статьям: ч.1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и ч.3 ст. 30 — ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти). Командир инженерно-технической роты ВСУ расстрелял из автомата Калашникова 21 человека. Еще 16 мирным жителям удалось выжить. Свинарчук признал свою вину. Ранее сообщалось, что военнослужащего мотопехотного батальона 56 бригады ВСУ Василия Шитре приговорили к пожизненному заключению. Он признан виновным в расстреле четырех граждан в Мариуполе. Солдат выстрелил в людей не менее 27 раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука приговорили к пожизненному заключению. Он расстрелял 21 мирного жителя и совершил покушение на убийство 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Доказательства <…> признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александру Свинарчуку. Он признан виновным по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти)», — сообщает пресс-службы СКР в telegram-канале. Он обвиняется еще по нескольким статьям: ч.1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и ч.3 ст. 30 — ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти). Командир инженерно-технической роты ВСУ расстрелял из автомата Калашникова 21 человека. Еще 16 мирным жителям удалось выжить. Свинарчук признал свою вину. Ранее сообщалось, что военнослужащего мотопехотного батальона 56 бригады ВСУ Василия Шитре приговорили к пожизненному заключению. Он признан виновным в расстреле четырех граждан в Мариуполе. Солдат выстрелил в людей не менее 27 раз.