Боевик ВСУ получил пожизненное за расстрел мирных жителей Мариуполя

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Василия Шитре приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех гражданских в Мариуполе в прошлом году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинского солдата, расстрелявшего четверых гражданских в Мариуполе, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Приговором суда [военнослужащему 23 отдельного мотопехотного батальона 56 бригады ВСУ Василию] Шитре назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — передал Следком в своем telegram-канале. Боевика ВСУ признали виновным в жестоком обращении с гражданскими, а также убийстве двух и более человек по мотивам идеологической ненависти.

В апреле прошлого года Шитре в Мариуполе обнаружил четырех мирных жителей. Далее он получил приказ от командования об их убийстве. Солдат ВСУ выстрелил не менее 27 раз. При этом сам Шитре рассказал, что при них не видел вооружения.

10 августа Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил командира отряда «Азова» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) к 25 годам колонии строгого режима. Он обвинялся в убийстве мирного жителя в Мариуполе. Еще один боец запрещенной организации Андрей Богдан также приговорен к 25 годам колонии.

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Украинского солдата, расстрелявшего четверых гражданских в Мариуполе, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Приговором суда [военнослужащему 23 отдельного мотопехотного батальона 56 бригады ВСУ Василию] Шитре назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — передал Следком в своем telegram-канале. Боевика ВСУ признали виновным в жестоком обращении с гражданскими, а также убийстве двух и более человек по мотивам идеологической ненависти. В апреле прошлого года Шитре в Мариуполе обнаружил четырех мирных жителей. Далее он получил приказ от командования об их убийстве. Солдат ВСУ выстрелил не менее 27 раз. При этом сам Шитре рассказал, что при них не видел вооружения. 10 августа Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил командира отряда «Азова» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) к 25 годам колонии строгого режима. Он обвинялся в убийстве мирного жителя в Мариуполе. Еще один боец запрещенной организации Андрей Богдан также приговорен к 25 годам колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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