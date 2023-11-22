Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

Президент РФ Владимир Путин на период 2024 года предложил продлить мораторий на проверки бизнеса. Проверки могут проводиться из-за поступившей информации о наличии рисков нарушения требований. Такую информацию получают надзорные органы. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Давайте на 2024-й продлим [мораторий]», — заявил Путин после доклада вице-премьера Дмитрия Григоренко. В нем говорилось о реформе контрольно-надзорной деятельности. Еще с марта 2022 года действует постановление, по которому внеплановые проверки бизнеса и предприятий проводятся исключительно по требованиям прокуратуры или по поручениям правительства РФ или президента. Кроме того, проверки бизнеса могут проводиться в связи с информацией о наличии рисков нарушения обязательных требований, которую получили надзорные органы. Известно, что в декабре 2022 года мораторий был продлен на 2023 год. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Плановые проверки будут проводиться только на объектах, которые входят в категорию высоких или чрезвычайно высоких рисков. Например, это промышленные и социальные объекты или те виды деятельности, которые имеют максимальный уровень риска по причинению вреда.
Представители бизнеса, для предприятий которых планируется проверка, могут обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита не позднее, чем за 2 месяца до мероприятия. Отличие профилактического визита состоит в том, что по его итогам не могут быть назначены наказания или штрафы для бизнеса.
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