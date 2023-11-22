Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

Президент РФ предложил ослабить давление на бизнес

22 ноября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Плановые проверки будут проходить только в бизнесе, который имеет высокий уровень рисков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин на период 2024 года предложил продлить мораторий на проверки бизнеса. Проверки могут проводиться из-за поступившей информации о наличии рисков нарушения требований. Такую информацию получают надзорные органы. Об этом сообщает «Коммерсант». «Давайте на 2024-й продлим [мораторий]», — заявил Путин после доклада вице-премьера Дмитрия Григоренко. В нем говорилось о реформе контрольно-надзорной деятельности. Еще с марта 2022 года действует постановление, по которому внеплановые проверки бизнеса и предприятий проводятся исключительно по требованиям прокуратуры или по поручениям правительства РФ или президента. Кроме того, проверки бизнеса могут проводиться в связи с информацией о наличии рисков нарушения обязательных требований, которую получили надзорные органы. Известно, что в декабре 2022 года мораторий был продлен на 2023 год. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Плановые проверки будут проводиться только на объектах, которые входят в категорию высоких или чрезвычайно высоких рисков. Например, это промышленные и социальные объекты или те виды деятельности, которые имеют максимальный уровень риска по причинению вреда. Представители бизнеса, для предприятий которых планируется проверка, могут обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита не позднее, чем за 2 месяца до мероприятия. Отличие профилактического визита состоит в том, что по его итогам не могут быть назначены наказания или штрафы для бизнеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин на период 2024 года предложил продлить мораторий на проверки бизнеса. Проверки могут проводиться из-за поступившей информации о наличии рисков нарушения требований. Такую информацию получают надзорные органы. Об этом сообщает «Коммерсант». «Давайте на 2024-й продлим [мораторий]», — заявил Путин после доклада вице-премьера Дмитрия Григоренко. В нем говорилось о реформе контрольно-надзорной деятельности. Еще с марта 2022 года действует постановление, по которому внеплановые проверки бизнеса и предприятий проводятся исключительно по требованиям прокуратуры или по поручениям правительства РФ или президента. Кроме того, проверки бизнеса могут проводиться в связи с информацией о наличии рисков нарушения обязательных требований, которую получили надзорные органы. Известно, что в декабре 2022 года мораторий был продлен на 2023 год. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Плановые проверки будут проводиться только на объектах, которые входят в категорию высоких или чрезвычайно высоких рисков. Например, это промышленные и социальные объекты или те виды деятельности, которые имеют максимальный уровень риска по причинению вреда. Представители бизнеса, для предприятий которых планируется проверка, могут обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита не позднее, чем за 2 месяца до мероприятия. Отличие профилактического визита состоит в том, что по его итогам не могут быть назначены наказания или штрафы для бизнеса.