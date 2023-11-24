Свердловский строитель рассказал, как выиграл 16 миллионов рублей

Свердловский строитель Шевелев вытянул наугад лотерейный билет и выиграл 16 млн

24 ноября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Мужчина мечтал о крупном выигрыше, и его желание сбылось Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбургский строитель Николай Шевелев вытянул лотерейный билет наугад, он и принес ему крупный выигрыш — 16 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Столото». «Николай Шевелев участвует в лотереях около пяти лет. Особой стратегии при выборе билета у победителя нет. Билеты выбирает наугад: никогда не обращает внимания на числа в игровых полях. Небольшие выигрыши обычно тратит на покупку новых билетов. Всегда было желание выиграть большую сумму», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей. Его мечта сбылась: в праздничном тираже «Русского лото» Шевелев выиграл более 16 миллионов рублей. Счастливец признавался, что от радостной вести у него мурашки побежали по коже, а супруга новоиспеченного миллионера кричала от радости.

Екатеринбургский строитель Николай Шевелев вытянул лотерейный билет наугад, он и принес ему крупный выигрыш — 16 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Столото». «Николай Шевелев участвует в лотереях около пяти лет. Особой стратегии при выборе билета у победителя нет. Билеты выбирает наугад: никогда не обращает внимания на числа в игровых полях. Небольшие выигрыши обычно тратит на покупку новых билетов. Всегда было желание выиграть большую сумму», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей. Его мечта сбылась: в праздничном тираже «Русского лото» Шевелев выиграл более 16 миллионов рублей. Счастливец признавался, что от радостной вести у него мурашки побежали по коже, а супруга новоиспеченного миллионера кричала от радости.