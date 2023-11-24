Свердловский строитель рассказал, как выиграл 16 миллионов рублей

Свердловский строитель Шевелев вытянул наугад лотерейный билет и выиграл 16 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина мечтал о крупном выигрыше, и его желание сбылось Фото:

Екатеринбургский строитель Николай Шевелев вытянул лотерейный билет наугад, он и принес ему крупный выигрыш — 16 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Столото».

«Николай Шевелев участвует в лотереях около пяти лет. Особой стратегии при выборе билета у победителя нет. Билеты выбирает наугад: никогда не обращает внимания на числа в игровых полях. Небольшие выигрыши обычно тратит на покупку новых билетов. Всегда было желание выиграть большую сумму», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей.

Его мечта сбылась: в праздничном тираже «Русского лото» Шевелев выиграл более 16 миллионов рублей. Счастливец признавался, что от радостной вести у него мурашки побежали по коже, а супруга новоиспеченного миллионера кричала от радости.

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Екатеринбургский строитель Николай Шевелев вытянул лотерейный билет наугад, он и принес ему крупный выигрыш — 16 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в «Столото». «Николай Шевелев участвует в лотереях около пяти лет. Особой стратегии при выборе билета у победителя нет. Билеты выбирает наугад: никогда не обращает внимания на числа в игровых полях. Небольшие выигрыши обычно тратит на покупку новых билетов. Всегда было желание выиграть большую сумму», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей. Его мечта сбылась: в праздничном тираже «Русского лото» Шевелев выиграл более 16 миллионов рублей. Счастливец признавался, что от радостной вести у него мурашки побежали по коже, а супруга новоиспеченного миллионера кричала от радости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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