Спикер ВВС Украины Игнат: Россия использовала новое оружие при атаках на Киев

Россия при атаках на Киев начала использовать новое оружие — беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе «Герань-2» с корпусом, изготовленным из карбона. Об этом рассказал спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат.
«Россия стала применять карбон в производстве корпуса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе «Герань-2», — передает слова Игната «Страна.ua». Он отметил, что использование карбона позволяет значительно снизить радиолокационную видимость БПЛА и усложнить задачу противовоздушной обороны.
Особенно важно, что летательные аппараты окрашены в черный цвет, чтобы быть менее заметными в ночном небе. На кадрах обломков одного из таких дронов видно, что он имеет черную окраску, что дополнительно затрудняет их обнаружение, заключил Игнат.
В Киеве произошли новые взрывы, которые происходили на протяжении семи часов. ВС РФ для атаки использовали беспилотные летательные аппараты «Герань». Взрывы были слышны в левобережном районе Троещина.
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