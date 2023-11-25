Спикер ВВС Украины Игнат: Россия использовала новое оружие при атаках на Киев

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, беспилотник
Россия стала использовать карбон в изготовлении своих БПЛА, заявил Юрий Игнат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия при атаках на Киев начала использовать новое оружие — беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе «Герань-2» с корпусом, изготовленным из карбона. Об этом рассказал спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат.

«Россия стала применять карбон в производстве корпуса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе «Герань-2», — передает слова Игната «Страна.ua». Он отметил, что использование карбона позволяет значительно снизить радиолокационную видимость БПЛА и усложнить задачу противовоздушной обороны.

Особенно важно, что летательные аппараты окрашены в черный цвет, чтобы быть менее заметными в ночном небе. На кадрах обломков одного из таких дронов видно, что он имеет черную окраску, что дополнительно затрудняет их обнаружение, заключил Игнат.

В Киеве произошли новые взрывы, которые происходили на протяжении семи часов. ВС РФ для атаки использовали беспилотные летательные аппараты «Герань». Взрывы были слышны в левобережном районе Троещина.

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Россия при атаках на Киев начала использовать новое оружие — беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе «Герань-2» с корпусом, изготовленным из карбона. Об этом рассказал спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. «Россия стала применять карбон в производстве корпуса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе «Герань-2», — передает слова Игната «Страна.ua». Он отметил, что использование карбона позволяет значительно снизить радиолокационную видимость БПЛА и усложнить задачу противовоздушной обороны. Особенно важно, что летательные аппараты окрашены в черный цвет, чтобы быть менее заметными в ночном небе. На кадрах обломков одного из таких дронов видно, что он имеет черную окраску, что дополнительно затрудняет их обнаружение, заключил Игнат. В Киеве произошли новые взрывы, которые происходили на протяжении семи часов. ВС РФ для атаки использовали беспилотные летательные аппараты «Герань». Взрывы были слышны в левобережном районе Троещина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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