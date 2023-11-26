В Сургуте директор гимназии пожаловалась в прокуратуру из-за прессинга мэрии

27 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В прокуратуре начали проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте директор гимназии Салманова Светлана Кучина пожаловалась в прокуратуру из-за прессинга мэрии. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Жалобы была отправлена после того, как Кучиной сделали два выговора в рамках одной проверки. А до этого у нее уже было замечание за учителя, которого анонимы обвинили в пропаганде ЛГБТ. Следующее взыскание и будет увольнение. Женщина считает, что ее пытаются убрать с должности директора, вот и написала жалобу в прокуратуру. Так как оснований для взысканий не было», — сообщил собеседник. Журналист агентства обратился в прокуратуру. Там подтвердили информацию о поступлении жалобы. И сообщили, что по данному факту началась проверка. В администрации Сургута не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия уже пыталась уволить Кучину за снижение успеваемости на 0,04%. Но на защиту директора гимназии встали ученики и родители. Они написали обращение в департамент образования администрации Сургута и попросили не увольнять Кучину.

В Сургуте директор гимназии Салманова Светлана Кучина пожаловалась в прокуратуру из-за прессинга мэрии. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Жалобы была отправлена после того, как Кучиной сделали два выговора в рамках одной проверки. А до этого у нее уже было замечание за учителя, которого анонимы обвинили в пропаганде ЛГБТ. Следующее взыскание и будет увольнение. Женщина считает, что ее пытаются убрать с должности директора, вот и написала жалобу в прокуратуру. Так как оснований для взысканий не было», — сообщил собеседник. Журналист агентства обратился в прокуратуру. Там подтвердили информацию о поступлении жалобы. И сообщили, что по данному факту началась проверка. В администрации Сургута не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия уже пыталась уволить Кучину за снижение успеваемости на 0,04%. Но на защиту директора гимназии встали ученики и родители. Они написали обращение в департамент образования администрации Сургута и попросили не увольнять Кучину.