26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

В Сургуте директор гимназии пожаловалась в прокуратуру из-за прессинга мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, прокурор, суд
В прокуратуре начали проверку Фото:

В Сургуте директор гимназии Салманова Светлана Кучина пожаловалась в прокуратуру из-за прессинга мэрии. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«Жалобы была отправлена после того, как Кучиной сделали два выговора в рамках одной проверки. А до этого у нее уже было замечание за учителя, которого анонимы обвинили в пропаганде ЛГБТ. Следующее взыскание и будет увольнение. Женщина считает, что ее пытаются убрать с должности директора, вот и написала жалобу в прокуратуру. Так как оснований для взысканий не было», — сообщил собеседник.

Журналист агентства обратился в прокуратуру. Там подтвердили информацию о поступлении жалобы. И сообщили, что по данному факту началась проверка. В администрации Сургута не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия уже пыталась уволить Кучину за снижение успеваемости на 0,04%. Но на защиту директора гимназии встали ученики и родители. Они написали обращение в департамент образования администрации Сургута и попросили не увольнять Кучину.

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В Сургуте директор гимназии Салманова Светлана Кучина пожаловалась в прокуратуру из-за прессинга мэрии. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Жалобы была отправлена после того, как Кучиной сделали два выговора в рамках одной проверки. А до этого у нее уже было замечание за учителя, которого анонимы обвинили в пропаганде ЛГБТ. Следующее взыскание и будет увольнение. Женщина считает, что ее пытаются убрать с должности директора, вот и написала жалобу в прокуратуру. Так как оснований для взысканий не было», — сообщил собеседник. Журналист агентства обратился в прокуратуру. Там подтвердили информацию о поступлении жалобы. И сообщили, что по данному факту началась проверка. В администрации Сургута не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия уже пыталась уволить Кучину за снижение успеваемости на 0,04%. Но на защиту директора гимназии встали ученики и родители. Они написали обращение в департамент образования администрации Сургута и попросили не увольнять Кучину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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