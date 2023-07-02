02 июля 2023
01 июля 2023

В Сургуте разгорелся скандал из-за увольнения директора гимназии

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью. Дмитрий Шалабодов, руководитель УФАС по Свердловской области. Екатеринбург, кабинет чиновника, пустое кресло, рабочий стол
Родители просят мэрию не увольнять директора Фото:

В Сургуте (ХМАО) родители учеников и коллектив гимназии Салманова не согласились с решением мэрии уволить директора образовательного учреждения Светлану Кучину и готовят обращение в правительство округа. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом конфликта.

«Родители и коллектив гимназии уже обратились с коллективным письмом в городской департамент образования и главе Сургута Андрею Филатову, но вопрос так и не решен. Как рассказали родители, причиной отказа продлевать контракт с Кучиной стало снижение успеваемости учащихся на 0,04%. Но они видят в этом совершенно другую причину — конфликт директора гимназии и одной из родительниц, являющейся родственницей одного из высокопоставленных чиновников города», — сообщил источник.

В мэрии журналисту URA.RU сообщили, что утверждение о влиянии на ситуацию должностных лиц лишено оснований, так как срок полномочий руководителей школ определяется контрактом и качеством достигаемых результатов. Что же касается ситуации с Кучиной, то в ее допсоглашении к трудовому договору была допущена техническая ошибка, что и стало причиной разногласий. Сейчас в этом вопросе разбираются. Директор находится в отпуске. «Камнем преткновения стало дополнительное соглашение к договору, в котором по технической ошибке срок действия не указан. Директор гимназии была в полной мере осведомлена о том, что соглашение к договору, которое она подписывала, предполагалось как срочное, и не возражала. Сейчас все обстоятельства проверяются, в том числе и с точки зрения юридической трактовки. Это займет определенное время, результаты обязательно сообщим», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что педагоги в городе ХМАО заявили о давлении со стороны департамента образования. Коллектив школы №13 заявил о частых визитах представителей мэрии на уроки в их образовательное учреждение.

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В Сургуте (ХМАО) родители учеников и коллектив гимназии Салманова не согласились с решением мэрии уволить директора образовательного учреждения Светлану Кучину и готовят обращение в правительство округа. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом конфликта. «Родители и коллектив гимназии уже обратились с коллективным письмом в городской департамент образования и главе Сургута Андрею Филатову, но вопрос так и не решен. Как рассказали родители, причиной отказа продлевать контракт с Кучиной стало снижение успеваемости учащихся на 0,04%. Но они видят в этом совершенно другую причину — конфликт директора гимназии и одной из родительниц, являющейся родственницей одного из высокопоставленных чиновников города», — сообщил источник. В мэрии журналисту URA.RU сообщили, что утверждение о влиянии на ситуацию должностных лиц лишено оснований, так как срок полномочий руководителей школ определяется контрактом и качеством достигаемых результатов. Что же касается ситуации с Кучиной, то в ее допсоглашении к трудовому договору была допущена техническая ошибка, что и стало причиной разногласий. Сейчас в этом вопросе разбираются. Директор находится в отпуске. «Камнем преткновения стало дополнительное соглашение к договору, в котором по технической ошибке срок действия не указан. Директор гимназии была в полной мере осведомлена о том, что соглашение к договору, которое она подписывала, предполагалось как срочное, и не возражала. Сейчас все обстоятельства проверяются, в том числе и с точки зрения юридической трактовки. Это займет определенное время, результаты обязательно сообщим», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что педагоги в городе ХМАО заявили о давлении со стороны департамента образования. Коллектив школы №13 заявил о частых визитах представителей мэрии на уроки в их образовательное учреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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