Крупный дилер KIA в Челябинске больше не будет представлять корейскую марку

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Автосалон KIA на улице Киртбая. Сургут, автосалон, kia motors
Дилерский центр расторг контракт с импортером Фото:

Дилерский центр «Техно-Моторс», представляющий марку автомобилей KIA в Челябинске, расторг контракт с импортером. Компания заключила контракт на обслуживание автомобилей с другой организацией, сообщило 27 ноября руководство.

«„Техно-Моторс“ прекращает работу с корейской маркой. Контракты с импортером расторгнуты. Сервисный центр „Техно-Моторса“ продолжит работу под управлением другой организации», — передает слова руководства центра издание «74.ру».

Название организации дилер не раскрывает. Руководство ссылается на условия контракта, уточняет издание. URA.RU направило запрос в «Техно-Моторс». Ответ будет опубликован после получения.

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Дилерский центр «Техно-Моторс», представляющий марку автомобилей KIA в Челябинске, расторг контракт с импортером. Компания заключила контракт на обслуживание автомобилей с другой организацией, сообщило 27 ноября руководство. «„Техно-Моторс“ прекращает работу с корейской маркой. Контракты с импортером расторгнуты. Сервисный центр „Техно-Моторса“ продолжит работу под управлением другой организации», — передает слова руководства центра издание «74.ру». Название организации дилер не раскрывает. Руководство ссылается на условия контракта, уточняет издание. URA.RU направило запрос в «Техно-Моторс». Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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