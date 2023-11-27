Крупный дилер KIA в Челябинске больше не будет представлять корейскую марку

Дилерский центр «Техно-Моторс», представляющий марку автомобилей KIA в Челябинске, расторг контракт с импортером. Компания заключила контракт на обслуживание автомобилей с другой организацией, сообщило 27 ноября руководство.
«„Техно-Моторс“ прекращает работу с корейской маркой. Контракты с импортером расторгнуты. Сервисный центр „Техно-Моторса“ продолжит работу под управлением другой организации», — передает слова руководства центра издание «74.ру».
Название организации дилер не раскрывает. Руководство ссылается на условия контракта, уточняет издание. URA.RU направило запрос в «Техно-Моторс». Ответ будет опубликован после получения.
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