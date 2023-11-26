Власти ХМАО ведут переговоры с Минкультом об открытии творческого вуза в Ханты-Мансийске

Минкульт поможет открыть творческий вуз в Ханты-Мансийске

27 ноября 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске хотят открыть творческий вуз на базе Центра искусств для одаренных детей Севера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске хотят открыть творческий ВУЗ на территории Центра искусств для одаренных детей Севера. Открытие заведения позволит студентам получить высшее профильное образование в сфере культуры, не уезжая из округа. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством культуры РФ, рассказала директор департамента культуры ХМАО Маргарита Козлова в эфире Центра управления регионом. «Многие студенты отмечают, что им хотелось бы получать образование в ХМАО. Один из вариантов решения этого вопроса — открытие филиала ВУЗа в сфере культуры и искусства на территории округа. Сейчас мы рассматриваем возможность открытия филиала одного из ВУЗов на территории Центра искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске», — рассказала Козлова. Глава окружного депкульта также считает, что ВУЗ сможет привлечь в ХМАО новых преподавателей. «Открытие ВУЗа привлечет талантливых преподавателей. Министерство культуры готово рассмотреть наше предложение после мониторинга потребности в кадрах по специальностям», — добавила Козлова. Мониторинг планируется провести до конца года, после чего Минкультуры примет решение, какой филиал и в какие сроки будет открыт в округе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте открылась школа креативных индустрий. В ней будут готовить будущих аниматоров, звукорежиссеров, фото- и видеооператоров, а также специалистов виртуальной и дополненной реальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске хотят открыть творческий ВУЗ на территории Центра искусств для одаренных детей Севера. Открытие заведения позволит студентам получить высшее профильное образование в сфере культуры, не уезжая из округа. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством культуры РФ, рассказала директор департамента культуры ХМАО Маргарита Козлова в эфире Центра управления регионом. «Многие студенты отмечают, что им хотелось бы получать образование в ХМАО. Один из вариантов решения этого вопроса — открытие филиала ВУЗа в сфере культуры и искусства на территории округа. Сейчас мы рассматриваем возможность открытия филиала одного из ВУЗов на территории Центра искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске», — рассказала Козлова. Глава окружного депкульта также считает, что ВУЗ сможет привлечь в ХМАО новых преподавателей. «Открытие ВУЗа привлечет талантливых преподавателей. Министерство культуры готово рассмотреть наше предложение после мониторинга потребности в кадрах по специальностям», — добавила Козлова. Мониторинг планируется провести до конца года, после чего Минкультуры примет решение, какой филиал и в какие сроки будет открыт в округе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте открылась школа креативных индустрий. В ней будут готовить будущих аниматоров, звукорежиссеров, фото- и видеооператоров, а также специалистов виртуальной и дополненной реальности.