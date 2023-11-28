Baza: на сценариста популярного сериала на НТВ завели дело за дискредитацию армии РФ

Baza: спецслужбы нашли посты писателя Калашова, которые дискредитируют армию РФ

28 ноября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

На сценариста завели уголовное дело по статье 280.3 УК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На писателя и сценариста известного на НТВ сериала «Купчино» Вадима Калашова возбуждено уголовное дело за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в своем telegram-канале сообщило издание Baza. «Сотрудники спецслужб наткнулись на страничку, посвященную творчеству Вадима Калашова (которую, по данным следователей, ведет сам Калашов) и увидели там сразу несколько постов, дискредитирующих российскую армии», — написано в сообщении. На сценариста было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ, в ближайшее время его планируют допросить. Вадим Калашов — российский писатель, работающий в жанре фэнтези. Ранее Калашов уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ.

На писателя и сценариста известного на НТВ сериала «Купчино» Вадима Калашова возбуждено уголовное дело за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в своем telegram-канале сообщило издание Baza. «Сотрудники спецслужб наткнулись на страничку, посвященную творчеству Вадима Калашова (которую, по данным следователей, ведет сам Калашов) и увидели там сразу несколько постов, дискредитирующих российскую армии», — написано в сообщении. На сценариста было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ, в ближайшее время его планируют допросить. Вадим Калашов — российский писатель, работающий в жанре фэнтези. Ранее Калашов уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ.