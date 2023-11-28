Baza: на сценариста популярного сериала на НТВ завели дело за дискредитацию армии РФ

Baza: спецслужбы нашли посты писателя Калашова, которые дискредитируют армию РФ
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Джалилов Зоир во время избрания ему меры пресечения в суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, наказание, обвинение, правосудие, уголовный кодекс, суд, адвокат, преступление
На сценариста завели уголовное дело по статье 280.3 УК Фото:

На писателя и сценариста известного на НТВ сериала «Купчино» Вадима Калашова возбуждено уголовное дело за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в своем telegram-канале сообщило издание Baza.

«Сотрудники спецслужб наткнулись на страничку, посвященную творчеству Вадима Калашова (которую, по данным следователей, ведет сам Калашов) и увидели там сразу несколько постов, дискредитирующих российскую армии», — написано в сообщении. На сценариста было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ, в ближайшее время его планируют допросить.

Вадим Калашов — российский писатель, работающий в жанре фэнтези. Ранее Калашов уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ.

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На писателя и сценариста известного на НТВ сериала «Купчино» Вадима Калашова возбуждено уголовное дело за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в своем telegram-канале сообщило издание Baza. «Сотрудники спецслужб наткнулись на страничку, посвященную творчеству Вадима Калашова (которую, по данным следователей, ведет сам Калашов) и увидели там сразу несколько постов, дискредитирующих российскую армии», — написано в сообщении. На сценариста было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ, в ближайшее время его планируют допросить. Вадим Калашов — российский писатель, работающий в жанре фэнтези. Ранее Калашов уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ.
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