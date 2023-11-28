В Перми второй раз судят сотрудницу турфирмы, похитившую деньги за путевки

29 ноября 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Заседание проходит в Ленинском районном суде Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего менеджера пермского филиала турфирмы «Финист Трэвел» Ольги Орловой. Она обвиняется в хищении более миллиона рублей. Деньги женщине передавали пермяки, которые хотели отдохнуть за границей, однако Орлова не вносила средства в кассу, а забирала себе. Ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление, сообщает корреспондент URA.RU из зала Ленинского райсуда Перми, где идет судебный процесс. «Орлова обвиняется в присвоении и растрате денег на сумму 1 млн 290 тысяч рублей. Установлено, что Орлова принимала деньги у пермяков, которые думали, что покупают путевки за границу, но в кассу турфирмы вносила лишь малую часть средств, остальное присваивала себе и тратила по своему усмотрению», — передает корреспондент URA.RU из зала суда слова гособвинителя. По версии следствия, в 2021 году Орлова обманула более десяти человек. В 2023 году к подсудимой обратилась пермячка, которая ранее уже оформляла у нее путевку за границу. Женщина думала, что Орлова работает в турфирме и перевела ей 135 тысяч рублей за отдых в Египте. Уволенная в 2021 году Орлова, умолчала о том, что уже не работает в пермском филиале «Финист Трэвел» и присвоила деньги себе. По аналогичной схеме подсудимая обманула жителя села Уинское, который планировал поездку в Сочи. В январе 2023 года Орлова уже была осуждена на четыре года условно за аналогичное преступление. На суде пермячка заявила, что своей вины не признает и даст показания на стадии защиты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего менеджера пермского филиала турфирмы «Финист Трэвел» Ольги Орловой. Она обвиняется в хищении более миллиона рублей. Деньги женщине передавали пермяки, которые хотели отдохнуть за границей, однако Орлова не вносила средства в кассу, а забирала себе. Ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление, сообщает корреспондент URA.RU из зала Ленинского райсуда Перми, где идет судебный процесс. «Орлова обвиняется в присвоении и растрате денег на сумму 1 млн 290 тысяч рублей. Установлено, что Орлова принимала деньги у пермяков, которые думали, что покупают путевки за границу, но в кассу турфирмы вносила лишь малую часть средств, остальное присваивала себе и тратила по своему усмотрению», — передает корреспондент URA.RU из зала суда слова гособвинителя. По версии следствия, в 2021 году Орлова обманула более десяти человек. В 2023 году к подсудимой обратилась пермячка, которая ранее уже оформляла у нее путевку за границу. Женщина думала, что Орлова работает в турфирме и перевела ей 135 тысяч рублей за отдых в Египте. Уволенная в 2021 году Орлова, умолчала о том, что уже не работает в пермском филиале «Финист Трэвел» и присвоила деньги себе. По аналогичной схеме подсудимая обманула жителя села Уинское, который планировал поездку в Сочи. В январе 2023 года Орлова уже была осуждена на четыре года условно за аналогичное преступление. На суде пермячка заявила, что своей вины не признает и даст показания на стадии защиты.