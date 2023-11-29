В Свердловской области из-за ледяного дождя произошло 137 аварий. Фото

30 ноября 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

В полиции подвели итоги 29 ноября, когда на дорогах появилась гололедица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На дорогах в Свердловской области 29 ноября произошло 137 ДТП, из них семь — с пострадавшими. 18 человек получили травмы, четверо погибли, рассказал URA.RU пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых. «Сотрудниками региональной Госавтоинспекции за 29 ноября зарегистрировано 137 дорожных аварий различной степени тяжести, из них семь с пострадавшими. В результате массовых ДТП 18 человек получили травмы, еще четыре погибли, в том числе ребенок», — рассказал Горелых. Инспекторы дорожного надзора обследовали участки улично-дорожной сети и выявили 119 недостатков. Они выдали 64 рекомендации владельцам дорог, возбудили восемь административных производств за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Водителей призывают учитывать погодные условия, быть внимательными и осторожными. С вечера 28 ноября в Свердловской области идет ледяной дождь. Инспекторы ГИБДД особенно внимательны к водителям в такую погоду Фото: В. Н. Горелых

На дорогах в Свердловской области 29 ноября произошло 137 ДТП, из них семь — с пострадавшими. 18 человек получили травмы, четверо погибли, рассказал URA.RU пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых. «Сотрудниками региональной Госавтоинспекции за 29 ноября зарегистрировано 137 дорожных аварий различной степени тяжести, из них семь с пострадавшими. В результате массовых ДТП 18 человек получили травмы, еще четыре погибли, в том числе ребенок», — рассказал Горелых. Инспекторы дорожного надзора обследовали участки улично-дорожной сети и выявили 119 недостатков. Они выдали 64 рекомендации владельцам дорог, возбудили восемь административных производств за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Водителей призывают учитывать погодные условия, быть внимательными и осторожными. С вечера 28 ноября в Свердловской области идет ледяной дождь.