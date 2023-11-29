29 ноября 2023

В Свердловской области из-за ледяного дождя произошло 137 аварий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, гибдд, дпс, дорожно-патрульная служба
В полиции подвели итоги 29 ноября, когда на дорогах появилась гололедица Фото:

На дорогах в Свердловской области 29 ноября произошло 137 ДТП, из них семь — с пострадавшими. 18 человек получили травмы, четверо погибли, рассказал URA.RU пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

«Сотрудниками региональной Госавтоинспекции за 29 ноября зарегистрировано 137 дорожных аварий различной степени тяжести, из них семь с пострадавшими. В результате массовых ДТП 18 человек получили травмы, еще четыре погибли, в том числе ребенок», — рассказал Горелых.

Инспекторы дорожного надзора обследовали участки улично-дорожной сети и выявили 119 недостатков. Они выдали 64 рекомендации владельцам дорог, возбудили восемь административных производств за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Водителей призывают учитывать погодные условия, быть внимательными и осторожными. С вечера 28 ноября в Свердловской области идет ледяной дождь.

Инспекторы ГИБДД особенно внимательны к водителям в такую погоду
Инспекторы ГИБДД особенно внимательны к водителям в такую погоду
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На дорогах в Свердловской области 29 ноября произошло 137 ДТП, из них семь — с пострадавшими. 18 человек получили травмы, четверо погибли, рассказал URA.RU пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых. «Сотрудниками региональной Госавтоинспекции за 29 ноября зарегистрировано 137 дорожных аварий различной степени тяжести, из них семь с пострадавшими. В результате массовых ДТП 18 человек получили травмы, еще четыре погибли, в том числе ребенок», — рассказал Горелых. Инспекторы дорожного надзора обследовали участки улично-дорожной сети и выявили 119 недостатков. Они выдали 64 рекомендации владельцам дорог, возбудили восемь административных производств за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Водителей призывают учитывать погодные условия, быть внимательными и осторожными. С вечера 28 ноября в Свердловской области идет ледяной дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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