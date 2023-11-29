29 ноября 2023

Проект пермского стадиона разработает компания, строившая московское метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместимость стадиона составит от 15 до 18 тыс. зрителей Фото:

В Перми по итогам аукциона выбрали компанию, которая будет делать предпроектную документацию для нового футбольного стадиона в Камской долине. Подрядчиком стал Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект», который делал проект для московского метрополитена.

«Управление капитального строительства Пермского края выбрало подрядчика, который разработает архитектурно-градостроительную концепцию для самого большого футбольного стадиона в краевой столице. Работами будет заниматься Градостроительный институт пространственного моделирования и развития „Мирпроект“. Ранее компания выполняла проектные работы для ГУП „Московский Метрополитен“», — сообщает Properm.ru.

Уточняется, что кроме москвичей в конкурсе участие никто не принимал. Начальная цена контракта была 2,9 млн рублей, но «Мирпроект» предложил выполнить работы за 2,5 млн рублей. Про новый футбольный стадион известно, что он будет рассчитан на 15-18 тысяч зрителей. Объект планируются сертифицировать в ФИФА.

Ранее URA.RU рассказало, что в Камской долине планируют построить аквапарк. Он будет расположен на месте картодрома, который перенесут в Индустриальный район.

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В Перми по итогам аукциона выбрали компанию, которая будет делать предпроектную документацию для нового футбольного стадиона в Камской долине. Подрядчиком стал Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект», который делал проект для московского метрополитена. «Управление капитального строительства Пермского края выбрало подрядчика, который разработает архитектурно-градостроительную концепцию для самого большого футбольного стадиона в краевой столице. Работами будет заниматься Градостроительный институт пространственного моделирования и развития „Мирпроект“. Ранее компания выполняла проектные работы для ГУП „Московский Метрополитен“», — сообщает Properm.ru. Уточняется, что кроме москвичей в конкурсе участие никто не принимал. Начальная цена контракта была 2,9 млн рублей, но «Мирпроект» предложил выполнить работы за 2,5 млн рублей. Про новый футбольный стадион известно, что он будет рассчитан на 15-18 тысяч зрителей. Объект планируются сертифицировать в ФИФА. Ранее URA.RU рассказало, что в Камской долине планируют построить аквапарк. Он будет расположен на месте картодрома, который перенесут в Индустриальный район.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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