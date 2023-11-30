30 ноября 2023

Синоптик пообещал свердловчанам холодный декабрь

© Служба новостей «URA.RU»
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Декабрь на Среднем Урале будет холоднее климатических норм Фото:

Декабрь в Свердловской области будет холоднее климатической нормы. Погоду в последнем месяце года определит мощный антициклон, который принесет морозы ниже -30 градусов. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В начале второй пятидневки декабря над севером европейской части России установится мощный антициклон, который к концу первой декады усилится настолько, что соединится с сибирским максимумом. Именно этот антициклон будет определять погоду в Свердловской области, как минимум, до середины месяца. В этот период в регионе прогнозируется достаточно холодная погода: пик похолодания придется на рубеж первой и второй декад декабря с температурами ниже -30», — сказал Алексей Пулин.

Отступят холода только в начале второй половины месяца. В третьей декаде опять же возможно арктическое вторжение, но оно будет кратковременным.

Что касается первой пятидневки декабря, то ее определит циклоническая активность. С интервалом в пару дней через Средний Урал пройдут два южно-западных циклона, которые принесут с собой осадки и добавят высоты снежного покрова. «В целом декабрь прогнозируется скорее холодным, со средней температурой -12-14 градусов», — подытожил синоптик.

Ранее Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказывал, что оттепелей в Свердловской области можно не ждать. Циклон «Robin» принесет потепление лишь на Южный Урал, а Средний Урал останется к северу от его траектории.

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Декабрь в Свердловской области будет холоднее климатической нормы. Погоду в последнем месяце года определит мощный антициклон, который принесет морозы ниже -30 градусов. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин. «В начале второй пятидневки декабря над севером европейской части России установится мощный антициклон, который к концу первой декады усилится настолько, что соединится с сибирским максимумом. Именно этот антициклон будет определять погоду в Свердловской области, как минимум, до середины месяца. В этот период в регионе прогнозируется достаточно холодная погода: пик похолодания придется на рубеж первой и второй декад декабря с температурами ниже -30», — сказал Алексей Пулин. Отступят холода только в начале второй половины месяца. В третьей декаде опять же возможно арктическое вторжение, но оно будет кратковременным. Что касается первой пятидневки декабря, то ее определит циклоническая активность. С интервалом в пару дней через Средний Урал пройдут два южно-западных циклона, которые принесут с собой осадки и добавят высоты снежного покрова. «В целом декабрь прогнозируется скорее холодным, со средней температурой -12-14 градусов», — подытожил синоптик. Ранее Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказывал, что оттепелей в Свердловской области можно не ждать. Циклон «Robin» принесет потепление лишь на Южный Урал, а Средний Урал останется к северу от его траектории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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