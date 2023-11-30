Синоптик пообещал свердловчанам холодный декабрь

01 декабря 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Декабрь на Среднем Урале будет холоднее климатических норм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Декабрь в Свердловской области будет холоднее климатической нормы. Погоду в последнем месяце года определит мощный антициклон, который принесет морозы ниже -30 градусов. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.



«В начале второй пятидневки декабря над севером европейской части России установится мощный антициклон, который к концу первой декады усилится настолько, что соединится с сибирским максимумом. Именно этот антициклон будет определять погоду в Свердловской области, как минимум, до середины месяца. В этот период в регионе прогнозируется достаточно холодная погода: пик похолодания придется на рубеж первой и второй декад декабря с температурами ниже -30», — сказал Алексей Пулин. Отступят холода только в начале второй половины месяца. В третьей декаде опять же возможно арктическое вторжение, но оно будет кратковременным. Что касается первой пятидневки декабря, то ее определит циклоническая активность. С интервалом в пару дней через Средний Урал пройдут два южно-западных циклона, которые принесут с собой осадки и добавят высоты снежного покрова. «В целом декабрь прогнозируется скорее холодным, со средней температурой -12-14 градусов», — подытожил синоптик. Ранее Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказывал, что оттепелей в Свердловской области можно не ждать. Циклон «Robin» принесет потепление лишь на Южный Урал, а Средний Урал останется к северу от его траектории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Декабрь в Свердловской области будет холоднее климатической нормы. Погоду в последнем месяце года определит мощный антициклон, который принесет морозы ниже -30 градусов. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин. «В начале второй пятидневки декабря над севером европейской части России установится мощный антициклон, который к концу первой декады усилится настолько, что соединится с сибирским максимумом. Именно этот антициклон будет определять погоду в Свердловской области, как минимум, до середины месяца. В этот период в регионе прогнозируется достаточно холодная погода: пик похолодания придется на рубеж первой и второй декад декабря с температурами ниже -30», — сказал Алексей Пулин. Отступят холода только в начале второй половины месяца. В третьей декаде опять же возможно арктическое вторжение, но оно будет кратковременным. Что касается первой пятидневки декабря, то ее определит циклоническая активность. С интервалом в пару дней через Средний Урал пройдут два южно-западных циклона, которые принесут с собой осадки и добавят высоты снежного покрова. «В целом декабрь прогнозируется скорее холодным, со средней температурой -12-14 градусов», — подытожил синоптик. Ранее Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказывал, что оттепелей в Свердловской области можно не ждать. Циклон «Robin» принесет потепление лишь на Южный Урал, а Средний Урал останется к северу от его траектории.