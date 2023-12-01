Происшествия Криминал В Калужской области задержаны подозреваемые в похищении девочки 01 декабря 2023 в 13:40 Размер текста - 17 + Поиски подозреваемых продолжались всю ночь, заявила Ирина Волк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России задержали подозреваемых в похищении восьмилетней Златы Липовой в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Задержали злоумышленников сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что сотрудникам управления удалось оперативно выявить подозреваемых. Интенсивные поиски подозреваемых продолжались всю ночь. В настоящее время трое мужчин и одна женщина проверяются на причастность к преступлению, а также выясняются все обстоятельства произошедшего, заключила Волк. Восьмилетняя Злата, которую похитили в Козельске, была успешно возвращена правоохранителями домой к своей матери. Второклассница исчезла по пути из школы домой, а затем мать ребенка получила требование от похитителей выплатить выкуп в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте. Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России задержали подозреваемых в похищении восьмилетней Златы Липовой в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Задержали злоумышленников сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что сотрудникам управления удалось оперативно выявить подозреваемых. Интенсивные поиски подозреваемых продолжались всю ночь. В настоящее время трое мужчин и одна женщина проверяются на причастность к преступлению, а также выясняются все обстоятельства произошедшего, заключила Волк. Восьмилетняя Злата, которую похитили в Козельске, была успешно возвращена правоохранителями домой к своей матери. Второклассница исчезла по пути из школы домой, а затем мать ребенка получила требование от похитителей выплатить выкуп в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям