В Калужской области задержаны подозреваемые в похищении девочки

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Поиски подозреваемых продолжались всю ночь, заявила Ирина Волк Фото:

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России задержали подозреваемых в похищении восьмилетней Златы Липовой в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Задержали злоумышленников сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что сотрудникам управления удалось оперативно выявить подозреваемых.

Интенсивные поиски подозреваемых продолжались всю ночь. В настоящее время трое мужчин и одна женщина проверяются на причастность к преступлению, а также выясняются все обстоятельства произошедшего, заключила Волк.

Восьмилетняя Злата, которую похитили в Козельске, была успешно возвращена правоохранителями домой к своей матери. Второклассница исчезла по пути из школы домой, а затем мать ребенка получила требование от похитителей выплатить выкуп в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте.

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Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России задержали подозреваемых в похищении восьмилетней Златы Липовой в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Задержали злоумышленников сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что сотрудникам управления удалось оперативно выявить подозреваемых. Интенсивные поиски подозреваемых продолжались всю ночь. В настоящее время трое мужчин и одна женщина проверяются на причастность к преступлению, а также выясняются все обстоятельства произошедшего, заключила Волк. Восьмилетняя Злата, которую похитили в Козельске, была успешно возвращена правоохранителями домой к своей матери. Второклассница исчезла по пути из школы домой, а затем мать ребенка получила требование от похитителей выплатить выкуп в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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