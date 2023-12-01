В Калужской области задержаны подозреваемые в похищении девочки

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России задержали подозреваемых в похищении восьмилетней Златы Липовой в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Задержали злоумышленников сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что сотрудникам управления удалось оперативно выявить подозреваемых.
Интенсивные поиски подозреваемых продолжались всю ночь. В настоящее время трое мужчин и одна женщина проверяются на причастность к преступлению, а также выясняются все обстоятельства произошедшего, заключила Волк.
Восьмилетняя Злата, которую похитили в Козельске, была успешно возвращена правоохранителями домой к своей матери. Второклассница исчезла по пути из школы домой, а затем мать ребенка получила требование от похитителей выплатить выкуп в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте.
Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России задержали подозреваемых в похищении восьмилетней Златы Липовой в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Задержали злоумышленников сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что сотрудникам управления удалось оперативно выявить подозреваемых. Интенсивные поиски подозреваемых продолжались всю ночь. В настоящее время трое мужчин и одна женщина проверяются на причастность к преступлению, а также выясняются все обстоятельства произошедшего, заключила Волк. Восьмилетняя Злата, которую похитили в Козельске, была успешно возвращена правоохранителями домой к своей матери. Второклассница исчезла по пути из школы домой, а затем мать ребенка получила требование от похитителей выплатить выкуп в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте.