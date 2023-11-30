Похитителей 8-летней девочки из Козельска разыскивают
Похищенную в Козельске (Калужская область) 8-летнюю Злату вернули домой к маме. Об этом сообщил telegram-канал Shоt.
«Девочку доставили домой сотрудники полиции. Неизвестных похитителей продолжают разыскивать», — передает telegram-канал Shоt.Также было опубликовано трогательное видео возвращения 8-летней Златы домой к маме в Козельск.
Как ранее сообщало URA.RU, второклассница пропала по пути из школы домой. Впоследствии у мамы ребенка неизвестные потребовали выкуп в полтора миллиона рублей в криптовалюте. Позже представители СУ СК России по Калужской области сообщили, что восьмилетнюю школьницу нашли живой.
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