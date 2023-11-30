СК: девочку, похищенную в Козельске, нашли живой

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Следственный комитет, следственное управление по Курганской области. Курган, следственный комитет, скр по курганской области
С девочкой будут работать следователи Фото:

Восьмилетнюю школьницу, похищенную в Козельске Калужской области, нашли живой. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области.

«Местонахождение пропавшей девочки установлено. В сопровождении сотрудников полиции ребенок доставлен в больницу для осмотра», — говорится в сообщении областного следственного управления на странице в соцсети «ВКонтакте».

Девочку доставят в следственный отдел в Козельск, где ее опросят следователи. По данным источника RT, школьницу обнаружили в 28 километрах от города, в Тульской области.

Как ранее сообщало URA.RU, второклассница пропала по пути из школы домой. Впоследствии у мамы ребенка неизвестные потребовали выкуп в полтора миллиона рублей в криптовалюте.

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Восьмилетнюю школьницу, похищенную в Козельске Калужской области, нашли живой. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области. «Местонахождение пропавшей девочки установлено. В сопровождении сотрудников полиции ребенок доставлен в больницу для осмотра», — говорится в сообщении областного следственного управления на странице в соцсети «ВКонтакте». Девочку доставят в следственный отдел в Козельск, где ее опросят следователи. По данным источника RT, школьницу обнаружили в 28 километрах от города, в Тульской области. Как ранее сообщало URA.RU, второклассница пропала по пути из школы домой. Впоследствии у мамы ребенка неизвестные потребовали выкуп в полтора миллиона рублей в криптовалюте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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