СК: девочку, похищенную в Козельске, нашли живой

30 ноября 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

С девочкой будут работать следователи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Восьмилетнюю школьницу, похищенную в Козельске Калужской области, нашли живой. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области. «Местонахождение пропавшей девочки установлено. В сопровождении сотрудников полиции ребенок доставлен в больницу для осмотра», — говорится в сообщении областного следственного управления на странице в соцсети «ВКонтакте». Девочку доставят в следственный отдел в Козельск, где ее опросят следователи. По данным источника RT , школьницу обнаружили в 28 километрах от города, в Тульской области. Как ранее сообщало URA.RU, второклассница пропала по пути из школы домой. Впоследствии у мамы ребенка неизвестные потребовали выкуп в полтора миллиона рублей в криптовалюте.

Восьмилетнюю школьницу, похищенную в Козельске Калужской области, нашли живой. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области. «Местонахождение пропавшей девочки установлено. В сопровождении сотрудников полиции ребенок доставлен в больницу для осмотра», — говорится в сообщении областного следственного управления на странице в соцсети «ВКонтакте». Девочку доставят в следственный отдел в Козельск, где ее опросят следователи. По данным источника RT, школьницу обнаружили в 28 километрах от города, в Тульской области. Как ранее сообщало URA.RU, второклассница пропала по пути из школы домой. Впоследствии у мамы ребенка неизвестные потребовали выкуп в полтора миллиона рублей в криптовалюте.