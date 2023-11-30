Неизвестные похитили школьницу в Козельске и требуют выкуп в криптовалюте

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Похитители потребовали полтора миллиона рублей в криптовалюте Фото:

В Козельске Калужской области неизвестные похитили второклассницу, когда она возвращалась домой из школы. Похитители требуют за девочку полтора миллиона рублей в криптовалюте, пишет telegram-канал Baza.

Девочка возвращалась из школы 28 ноября. Однако домой ученица не пришла и перестала отвечать на звонки. Взволнованная мама сразу же начала поиски дочери. «Вечером неизвестные под ником „Рыжик“ написали ей в телеграме: девочка у них, вернут в целости и сохранности, если получат 1,5 миллиона в крипте на указанный счет», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что злоумышленники требовали от матери не обращаться в полицию. Однако женщина не стала платить выкуп и написала заявление в правоохранительные органы. Следствие уже возбудило уголовное дело по статье «Похищение человека».

URA.RU направило запрос в СУ СК России по Калужской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Козельске Калужской области неизвестные похитили второклассницу, когда она возвращалась домой из школы. Похитители требуют за девочку полтора миллиона рублей в криптовалюте, пишет telegram-канал Baza. Девочка возвращалась из школы 28 ноября. Однако домой ученица не пришла и перестала отвечать на звонки. Взволнованная мама сразу же начала поиски дочери. «Вечером неизвестные под ником „Рыжик“ написали ей в телеграме: девочка у них, вернут в целости и сохранности, если получат 1,5 миллиона в крипте на указанный счет», — написали в telegram-канале. Уточняется, что злоумышленники требовали от матери не обращаться в полицию. Однако женщина не стала платить выкуп и написала заявление в правоохранительные органы. Следствие уже возбудило уголовное дело по статье «Похищение человека». URA.RU направило запрос в СУ СК России по Калужской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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