Неизвестные похитили школьницу в Козельске и требуют выкуп в криптовалюте

30 ноября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Похитители потребовали полтора миллиона рублей в криптовалюте Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Козельске Калужской области неизвестные похитили второклассницу, когда она возвращалась домой из школы. Похитители требуют за девочку полтора миллиона рублей в криптовалюте, пишет telegram-канал Baza. Девочка возвращалась из школы 28 ноября. Однако домой ученица не пришла и перестала отвечать на звонки. Взволнованная мама сразу же начала поиски дочери. «Вечером неизвестные под ником „Рыжик“ написали ей в телеграме: девочка у них, вернут в целости и сохранности, если получат 1,5 миллиона в крипте на указанный счет», — написали в telegram-канале. Уточняется, что злоумышленники требовали от матери не обращаться в полицию. Однако женщина не стала платить выкуп и написала заявление в правоохранительные органы. Следствие уже возбудило уголовное дело по статье «Похищение человека». URA.RU направило запрос в СУ СК России по Калужской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

В Козельске Калужской области неизвестные похитили второклассницу, когда она возвращалась домой из школы. Похитители требуют за девочку полтора миллиона рублей в криптовалюте, пишет telegram-канал Baza. Девочка возвращалась из школы 28 ноября. Однако домой ученица не пришла и перестала отвечать на звонки. Взволнованная мама сразу же начала поиски дочери. «Вечером неизвестные под ником „Рыжик“ написали ей в телеграме: девочка у них, вернут в целости и сохранности, если получат 1,5 миллиона в крипте на указанный счет», — написали в telegram-канале. Уточняется, что злоумышленники требовали от матери не обращаться в полицию. Однако женщина не стала платить выкуп и написала заявление в правоохранительные органы. Следствие уже возбудило уголовное дело по статье «Похищение человека». URA.RU направило запрос в СУ СК России по Калужской области для уточнения информации. Ответ ожидается.