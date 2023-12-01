Банкротство базы отдыха на челябинском озере остановили из-за недостатка средств

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Базу отдыха не стали банкротить из-за отсутствия средств на саму процедуру Фото:

Банкротство базы отдыха «Волна» в селе Сугояк Красноармейского района (Челябинская область) на одноименном озере перестали банкротить из-за недостатка средств на саму процедуру. Как отмечено в определении Арбитражного суда региона, несостоятельная фирма не сможет профинансировать зарплату арбитражного управляющего и другие расходы.

«Уполномоченный орган не предоставил доказательств наличия у должника какого-либо имущества в размере, достаточном для погашения расходов в деле о банкротстве. Арбитражный суд определил прекратить производство по делу о банкротстве ООО „База отдыха ‚Волна‘“. Определение может быть обжаловано», — отмечено в документе.

С инициативой о банкротстве в суд обратилась налоговая инспекция. Истец потребовал включить в реестр требований кредиторов 583,9 тысячи рублей. В сумму включены задолженность по налогам и штрафы.

Иных кредиторов, кто бы профинансировал процедуру банкротства, не нашлось. Согласия руководства базы отдыха оплачивать расходы в суд также не представили.

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Банкротство базы отдыха «Волна» в селе Сугояк Красноармейского района (Челябинская область) на одноименном озере перестали банкротить из-за недостатка средств на саму процедуру. Как отмечено в определении Арбитражного суда региона, несостоятельная фирма не сможет профинансировать зарплату арбитражного управляющего и другие расходы. «Уполномоченный орган не предоставил доказательств наличия у должника какого-либо имущества в размере, достаточном для погашения расходов в деле о банкротстве. Арбитражный суд определил прекратить производство по делу о банкротстве ООО „База отдыха ‚Волна‘“. Определение может быть обжаловано», — отмечено в документе. С инициативой о банкротстве в суд обратилась налоговая инспекция. Истец потребовал включить в реестр требований кредиторов 583,9 тысячи рублей. В сумму включены задолженность по налогам и штрафы. Иных кредиторов, кто бы профинансировал процедуру банкротства, не нашлось. Согласия руководства базы отдыха оплачивать расходы в суд также не представили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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