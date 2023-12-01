Банкротство базы отдыха на челябинском озере остановили из-за недостатка средств

01 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Базу отдыха не стали банкротить из-за отсутствия средств на саму процедуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банкротство базы отдыха «Волна» в селе Сугояк Красноармейского района (Челябинская область) на одноименном озере перестали банкротить из-за недостатка средств на саму процедуру. Как отмечено в определении Арбитражного суда региона, несостоятельная фирма не сможет профинансировать зарплату арбитражного управляющего и другие расходы. «Уполномоченный орган не предоставил доказательств наличия у должника какого-либо имущества в размере, достаточном для погашения расходов в деле о банкротстве. Арбитражный суд определил прекратить производство по делу о банкротстве ООО „База отдыха ‚Волна‘“. Определение может быть обжаловано», — отмечено в документе. С инициативой о банкротстве в суд обратилась налоговая инспекция. Истец потребовал включить в реестр требований кредиторов 583,9 тысячи рублей. В сумму включены задолженность по налогам и штрафы. Иных кредиторов, кто бы профинансировал процедуру банкротства, не нашлось. Согласия руководства базы отдыха оплачивать расходы в суд также не представили.

Банкротство базы отдыха «Волна» в селе Сугояк Красноармейского района (Челябинская область) на одноименном озере перестали банкротить из-за недостатка средств на саму процедуру. Как отмечено в определении Арбитражного суда региона, несостоятельная фирма не сможет профинансировать зарплату арбитражного управляющего и другие расходы. «Уполномоченный орган не предоставил доказательств наличия у должника какого-либо имущества в размере, достаточном для погашения расходов в деле о банкротстве. Арбитражный суд определил прекратить производство по делу о банкротстве ООО „База отдыха ‚Волна‘“. Определение может быть обжаловано», — отмечено в документе. С инициативой о банкротстве в суд обратилась налоговая инспекция. Истец потребовал включить в реестр требований кредиторов 583,9 тысячи рублей. В сумму включены задолженность по налогам и штрафы. Иных кредиторов, кто бы профинансировал процедуру банкротства, не нашлось. Согласия руководства базы отдыха оплачивать расходы в суд также не представили.