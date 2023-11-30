30 ноября 2023

В Пермском крае снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией

© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение в офисе проекта "Чтобы жить". Екатеринбург, сдача анализов, тест на вич по слюне
ВИЧ-инфекцию стали выявлять значительно реже Фото:

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снизилась на 29%. Такие данные приводит краевое управление Роспотребнадзора.

«Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снизилась на 29%. За 9 месяцев 2023 года показатель заболеваемости ВИЧ составил 46,5 против 65,5 на 100 тысяч населения за аналогичный период 2022 года», — сообщили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что 95% всех больных получают необходимое лечение и находятся под диспансерным наблюдением. Ранее в ведомстве озвучили самый частый способ передачи ВИЧ-инфекции в Прикамье.

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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снизилась на 29%. Такие данные приводит краевое управление Роспотребнадзора. «Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снизилась на 29%. За 9 месяцев 2023 года показатель заболеваемости ВИЧ составил 46,5 против 65,5 на 100 тысяч населения за аналогичный период 2022 года», — сообщили в ведомстве. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что 95% всех больных получают необходимое лечение и находятся под диспансерным наблюдением. Ранее в ведомстве озвучили самый частый способ передачи ВИЧ-инфекции в Прикамье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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