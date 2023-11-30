В Пермском крае снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией

ВИЧ-инфекцию стали выявлять значительно реже
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снизилась на 29%. Такие данные приводит краевое управление Роспотребнадзора.
«Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снизилась на 29%. За 9 месяцев 2023 года показатель заболеваемости ВИЧ составил 46,5 против 65,5 на 100 тысяч населения за аналогичный период 2022 года», — сообщили в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что 95% всех больных получают необходимое лечение и находятся под диспансерным наблюдением. Ранее в ведомстве озвучили самый частый способ передачи ВИЧ-инфекции в Прикамье.
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