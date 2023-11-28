Пермский минздрав раскрыл самый частый способ передачи ВИЧ-инфекции

В Пермском крае ВИЧ-инфекция распространяется чаще всего половым путем
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Пройти анонимное тестирование на ВИЧ можно в ТРК «Колизей Атриум» Фото:

Половой путь передачи ВИЧ-инфекции является самым распространенным в Пермском крае. Незащищенный секс стал причиной заражения в 82% случаев в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«ВИЧ-инфекция в Пермском крае распространяется преимущественно половым путем. Так заразились 82% всех инфицированных в 2023 году. На втором месте, в 15% случаев, заражение произошло парентеральным путем (через инъекции), при этом, согласно данным статистики, 27% пациентов, инфицированных половым путем, заразились от ВИЧ-инфицированных наркопотребителей», — сообщается на сайте минздрава.

Всего в Прикамье с ВИЧ-инфекцией живут 32 тысячи человек. В основном это жители Краснокамска, Березников и Лысьвы. В минздраве подчеркивают, что многие ВИЧ-инфицированные живут долгие годы и заводят здоровых детей. Важно узнать о заболевании как можно раньше и начать терапию. 1 декабря с 12:00 до 17:00 в пермском ТРК «Колизей Атриум» будет проводится бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Здесь можно будет не только узнать свой ВИЧ-статус, но и задать экспертам вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа.

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Половой путь передачи ВИЧ-инфекции является самым распространенным в Пермском крае. Незащищенный секс стал причиной заражения в 82% случаев в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. «ВИЧ-инфекция в Пермском крае распространяется преимущественно половым путем. Так заразились 82% всех инфицированных в 2023 году. На втором месте, в 15% случаев, заражение произошло парентеральным путем (через инъекции), при этом, согласно данным статистики, 27% пациентов, инфицированных половым путем, заразились от ВИЧ-инфицированных наркопотребителей», — сообщается на сайте минздрава. Всего в Прикамье с ВИЧ-инфекцией живут 32 тысячи человек. В основном это жители Краснокамска, Березников и Лысьвы. В минздраве подчеркивают, что многие ВИЧ-инфицированные живут долгие годы и заводят здоровых детей. Важно узнать о заболевании как можно раньше и начать терапию. 1 декабря с 12:00 до 17:00 в пермском ТРК «Колизей Атриум» будет проводится бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Здесь можно будет не только узнать свой ВИЧ-статус, но и задать экспертам вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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