Пермский минздрав раскрыл самый частый способ передачи ВИЧ-инфекции

В Пермском крае ВИЧ-инфекция распространяется чаще всего половым путем

28 ноября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Пройти анонимное тестирование на ВИЧ можно в ТРК «Колизей Атриум» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Половой путь передачи ВИЧ-инфекции является самым распространенным в Пермском крае. Незащищенный секс стал причиной заражения в 82% случаев в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. «ВИЧ-инфекция в Пермском крае распространяется преимущественно половым путем. Так заразились 82% всех инфицированных в 2023 году. На втором месте, в 15% случаев, заражение произошло парентеральным путем (через инъекции), при этом, согласно данным статистики, 27% пациентов, инфицированных половым путем, заразились от ВИЧ-инфицированных наркопотребителей», — сообщается на сайте минздрава. Всего в Прикамье с ВИЧ-инфекцией живут 32 тысячи человек. В основном это жители Краснокамска, Березников и Лысьвы. В минздраве подчеркивают, что многие ВИЧ-инфицированные живут долгие годы и заводят здоровых детей. Важно узнать о заболевании как можно раньше и начать терапию. 1 декабря с 12:00 до 17:00 в пермском ТРК «Колизей Атриум» будет проводится бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Здесь можно будет не только узнать свой ВИЧ-статус, но и задать экспертам вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа.

Половой путь передачи ВИЧ-инфекции является самым распространенным в Пермском крае. Незащищенный секс стал причиной заражения в 82% случаев в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. «ВИЧ-инфекция в Пермском крае распространяется преимущественно половым путем. Так заразились 82% всех инфицированных в 2023 году. На втором месте, в 15% случаев, заражение произошло парентеральным путем (через инъекции), при этом, согласно данным статистики, 27% пациентов, инфицированных половым путем, заразились от ВИЧ-инфицированных наркопотребителей», — сообщается на сайте минздрава. Всего в Прикамье с ВИЧ-инфекцией живут 32 тысячи человек. В основном это жители Краснокамска, Березников и Лысьвы. В минздраве подчеркивают, что многие ВИЧ-инфицированные живут долгие годы и заводят здоровых детей. Важно узнать о заболевании как можно раньше и начать терапию. 1 декабря с 12:00 до 17:00 в пермском ТРК «Колизей Атриум» будет проводится бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Здесь можно будет не только узнать свой ВИЧ-статус, но и задать экспертам вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа.