Жительница Челябинска незаконно прописала в квартире 18 мигрантов

02 декабря 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Фактически мигранты не жили в прописанной квартире в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске женщина фиктивно прописала в своей квартире 18 иностранцев. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. «Челябинские полицейские выявили квартиру, собственница которой фиктивно поставила на учет по месту пребывания 18 иностранцев. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Квартира по Университетской набережной вызвала подозрения у полицейских из-за большого количества прописанных там мигрантов. Опрос соседей и осмотр показали, что 18 прописанных иностранцев в ней не живут. В отношении 51-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Челябинске женщина фиктивно прописала в своей квартире 18 иностранцев. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. «Челябинские полицейские выявили квартиру, собственница которой фиктивно поставила на учет по месту пребывания 18 иностранцев. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Квартира по Университетской набережной вызвала подозрения у полицейских из-за большого количества прописанных там мигрантов. Опрос соседей и осмотр показали, что 18 прописанных иностранцев в ней не живут. В отношении 51-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.