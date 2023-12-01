01 декабря 2023

Жительница Челябинска незаконно прописала в квартире 18 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, гастарбайтеры
Фактически мигранты не жили в прописанной квартире в Челябинске Фото:

В Челябинске женщина фиктивно прописала в своей квартире 18 иностранцев. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Челябинские полицейские выявили квартиру, собственница которой фиктивно поставила на учет по месту пребывания 18 иностранцев. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Квартира по Университетской набережной вызвала подозрения у полицейских из-за большого количества прописанных там мигрантов. Опрос соседей и осмотр показали, что 18 прописанных иностранцев в ней не живут. В отношении 51-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске женщина фиктивно прописала в своей квартире 18 иностранцев. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. «Челябинские полицейские выявили квартиру, собственница которой фиктивно поставила на учет по месту пребывания 18 иностранцев. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина)», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Квартира по Университетской набережной вызвала подозрения у полицейских из-за большого количества прописанных там мигрантов. Опрос соседей и осмотр показали, что 18 прописанных иностранцев в ней не живут. В отношении 51-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...