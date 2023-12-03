В ХМАО перед Новым годом рухнули цены на авиабилеты в Турцию

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты в Турцию. В декабре стоимость перелета из Сургута опустилась почти до семи тысяч рублей.
«Стоимость билета на самолет в одну сторону из Сургута в Аланью 10 декабря составит 7619 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Перелет в первых числах месяца, согласно, данным сервиса, стоит почти в два раза больше. К середине месяца вылеты также подорожают более чем до 13 тысяч рублей.
Вылеты из Нижневартовска в начале декабря обойдутся дороже. Стоимость перелета в Аланью, например, 10 декабря будет стоить около 10,5 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых авиабилетах на новогодние каникулы. Наиболее бюджетные перелеты из Югры приходятся на Омск, Тюмень и Алтайский край.
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