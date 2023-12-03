03 декабря 2023
02 декабря 2023

В ХМАО перед Новым годом рухнули цены на авиабилеты в Турцию

Авиабилеты из Сургута в Турцию подешевели в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре подешевели перелеты до Аланьи Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты в Турцию. В декабре стоимость перелета из Сургута опустилась почти до семи тысяч рублей.

«Стоимость билета на самолет в одну сторону из Сургута в Аланью 10 декабря составит 7619 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Перелет в первых числах месяца, согласно, данным сервиса, стоит почти в два раза больше. К середине месяца вылеты также подорожают более чем до 13 тысяч рублей.

Вылеты из Нижневартовска в начале декабря обойдутся дороже. Стоимость перелета в Аланью, например, 10 декабря будет стоить около 10,5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых авиабилетах на новогодние каникулы. Наиболее бюджетные перелеты из Югры приходятся на Омск, Тюмень и Алтайский край.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты в Турцию. В декабре стоимость перелета из Сургута опустилась почти до семи тысяч рублей. «Стоимость билета на самолет в одну сторону из Сургута в Аланью 10 декабря составит 7619 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Перелет в первых числах месяца, согласно, данным сервиса, стоит почти в два раза больше. К середине месяца вылеты также подорожают более чем до 13 тысяч рублей. Вылеты из Нижневартовска в начале декабря обойдутся дороже. Стоимость перелета в Аланью, например, 10 декабря будет стоить около 10,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых авиабилетах на новогодние каникулы. Наиболее бюджетные перелеты из Югры приходятся на Омск, Тюмень и Алтайский край.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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