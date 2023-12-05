Омский блогер обвинил телекомпанию пермского олигарха в краже видеороликов о клещах

С пермской телекомпании «Ветта» через суд взыскивают более миллиона рублей

Youtube-блогер требует взыскать с пермской телекомпании более миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края начал рассматривать дело о взыскании компенсации за нарушение авторских прав. Иск предъявлен к ООО «Ветта Плюс», которое является собственником телекомпании «Ветта» и контролируется структурами бизнесмена Андрея Кузяева. Истцом выступает омский блогер Евгений Пожиткин, ведущий свой youtube-канал. Пожиткин требует взыскать с «Ветты» более миллиона рублей за использование авторских роликов, в которых рассказано, как можно защититься от клещей.

«Индивидуальный предприниматель Пожиткин Евгений Александрович обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО „Ветта Плюс“ о взыскании 1,16 млн рублей компенсации за нарушение исключительных и авторских прав. Компенсация за незаконное использование произведений о том, как правильно защищаться от укусов клещей. Суд, рассмотрев дело в предварительном заседании, определил — назначить рассмотрение дела на 23 января 2024 года», — сообщается в судебной картотеке.

Указанные в документах суда видеоролики размещены на youtube-канале sekretmesto, посвященному охоте, рыбалке и туризму. Автором канала, у которого около 200 тысяч подписчиков, является блогер и предприниматель из Омска Евгений Пожиткин. ООО «Ветта Плюс» владеет пермской телекомпанией «Ветта», которая считается подконтрольной структурам бизнесмена Андрея Кузяева. В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов.

Ранее URA.RU рассказывало, что с медиахолдинга «Магма», который считают близким к властям Пермского края, пытаются взыскать компенсацию в 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав при использовании фотографии. С соответствующим иском в арбитражный суд обратилось ООО «Восьмая заповедь» из Волгограда.