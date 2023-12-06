06 декабря 2023

Обвиняемых в убийстве челябинского подростка мигрантов оставили в СИЗО до весны

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шестерых из семи мигрантов оставили в СИЗО до весны 2024 года Фото:
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Убийство челябинского подростка мигрантами

Шестерым из семи мигрантам, обвиняемым в убийстве подростка в Челябинске, продлили срок в СИЗО до весны 2024 года. Об этом URA.RU сообщили 7 декабря в пресс-службе прокуратуры области.

«Постановлением Центрального райсуда Челябинска шести обвиняемым продлена мера пресечения в виде заключения под стражей. На срок до 10 марта 2024 года», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Там отметили, что седьмого из обвиняемых было решено выпустить под домашний арест. В настоящее время уже решается вопрос о внесении апелляционного представления в части изменения ему меры пресечения.

Изначально по делу проходило 11 человек. Трое из них до сих пор находятся в розыске. Еще у одного, Махмасаида Азизова, дело было сначала переквалифицировано на менее тяжкое. Вместо убийства его обвинили в грабеже. Дело было направлено в суд и прекращено из-за примирения сторон. Азизов избежал наказания.

Убийство подростка произошло возле ТРК «Космос» в ночь на 9 апреля. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице дракой. В ходе разборок школьнику нанесли несколько ударов ножом. От полученных травм он скончался на месте. Один из задержанных мигрантов частично признался в убийстве. Оставшиеся вину отрицают.

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Шестерым из семи мигрантам, обвиняемым в убийстве подростка в Челябинске, продлили срок в СИЗО до весны 2024 года. Об этом URA.RU сообщили 7 декабря в пресс-службе прокуратуры области. «Постановлением Центрального райсуда Челябинска шести обвиняемым продлена мера пресечения в виде заключения под стражей. На срок до 10 марта 2024 года», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Там отметили, что седьмого из обвиняемых было решено выпустить под домашний арест. В настоящее время уже решается вопрос о внесении апелляционного представления в части изменения ему меры пресечения. Изначально по делу проходило 11 человек. Трое из них до сих пор находятся в розыске. Еще у одного, Махмасаида Азизова, дело было сначала переквалифицировано на менее тяжкое. Вместо убийства его обвинили в грабеже. Дело было направлено в суд и прекращено из-за примирения сторон. Азизов избежал наказания. Убийство подростка произошло возле ТРК «Космос» в ночь на 9 апреля. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице дракой. В ходе разборок школьнику нанесли несколько ударов ножом. От полученных травм он скончался на месте. Один из задержанных мигрантов частично признался в убийстве. Оставшиеся вину отрицают.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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