06 декабря 2023

Жилстройнадзор ХМАО предупредил о росте платы за отопление из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Батарея. Тюмень, батарея, комуналка, радиатор, отопление, жкх
Плата за отопление может вырасти из-за сильных морозов Фото:

В ХМАО из-за аномальных морозов может увеличиться размер оплаты за отопление. Об этом сообщает Жилстройнадзор Югры на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«Обращаем ваше внимание, что в связи с установившимися аномально низкими температурами, количество потребляемой многоквартирным домом/домом тепловой энергии увеличится. Это закономерно приведет к увеличению платы за отопление», — сообщает Жилстройнадзор Югры.

Ведомство рекомендует жителям региона провести проверку всех отопительных приборов и окон в жилье на предмет утечки тепла. При необходимости дополнительно утеплить помещение.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пришли 40-градусные морозы со шквалистым ветром. Холода продержатся до конца недели.

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В ХМАО из-за аномальных морозов может увеличиться размер оплаты за отопление. Об этом сообщает Жилстройнадзор Югры на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». «Обращаем ваше внимание, что в связи с установившимися аномально низкими температурами, количество потребляемой многоквартирным домом/домом тепловой энергии увеличится. Это закономерно приведет к увеличению платы за отопление», — сообщает Жилстройнадзор Югры. Ведомство рекомендует жителям региона провести проверку всех отопительных приборов и окон в жилье на предмет утечки тепла. При необходимости дополнительно утеплить помещение. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пришли 40-градусные морозы со шквалистым ветром. Холода продержатся до конца недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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