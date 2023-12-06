Общество Жилстройнадзор ХМАО предупредил о росте платы за отопление из-за морозов 07 декабря 2023 в 14:45 Размер текста - 17 + Плата за отопление может вырасти из-за сильных морозов Фото: Николай Бастриков © URA.RU В ХМАО из-за аномальных морозов может увеличиться размер оплаты за отопление. Об этом сообщает Жилстройнадзор Югры на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». «Обращаем ваше внимание, что в связи с установившимися аномально низкими температурами, количество потребляемой многоквартирным домом/домом тепловой энергии увеличится. Это закономерно приведет к увеличению платы за отопление», — сообщает Жилстройнадзор Югры. Ведомство рекомендует жителям региона провести проверку всех отопительных приборов и окон в жилье на предмет утечки тепла. При необходимости дополнительно утеплить помещение. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пришли 40-градусные морозы со шквалистым ветром. Холода продержатся до конца недели. В ХМАО из-за аномальных морозов может увеличиться размер оплаты за отопление. Об этом сообщает Жилстройнадзор Югры на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». «Обращаем ваше внимание, что в связи с установившимися аномально низкими температурами, количество потребляемой многоквартирным домом/домом тепловой энергии увеличится. Это закономерно приведет к увеличению платы за отопление», — сообщает Жилстройнадзор Югры. Ведомство рекомендует жителям региона провести проверку всех отопительных приборов и окон в жилье на предмет утечки тепла. При необходимости дополнительно утеплить помещение. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пришли 40-градусные морозы со шквалистым ветром. Холода продержатся до конца недели. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям