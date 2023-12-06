Жилстройнадзор ХМАО предупредил о росте платы за отопление из-за морозов

В ХМАО из-за аномальных морозов может увеличиться размер оплаты за отопление. Об этом сообщает Жилстройнадзор Югры на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».
«Обращаем ваше внимание, что в связи с установившимися аномально низкими температурами, количество потребляемой многоквартирным домом/домом тепловой энергии увеличится. Это закономерно приведет к увеличению платы за отопление», — сообщает Жилстройнадзор Югры.
Ведомство рекомендует жителям региона провести проверку всех отопительных приборов и окон в жилье на предмет утечки тепла. При необходимости дополнительно утеплить помещение.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пришли 40-градусные морозы со шквалистым ветром. Холода продержатся до конца недели.
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