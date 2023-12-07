07 декабря 2023

В Кремле завершились переговоры Путина и президента Ирана, длившиеся 5 часов

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, раиси ибрахим
Переговоры длились свыше пяти часов Фото:

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Ирана Эбрахима Раиси. Встреча глав государств проходила свыше пяти часов Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, [переговоры] завершились», — сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В рамках встречи лидеры государств обсуждали тему палестино-израильского конфликта. Также в повестке переговоров были двусторонние, так и международные темы.

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В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Ирана Эбрахима Раиси. Встреча глав государств проходила свыше пяти часов Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, [переговоры] завершились», — сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. В рамках встречи лидеры государств обсуждали тему палестино-израильского конфликта. Также в повестке переговоров были двусторонние, так и международные темы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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