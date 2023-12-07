В Кремле завершились переговоры Путина и президента Ирана, длившиеся 5 часов

08 декабря 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

Переговоры длились свыше пяти часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Ирана Эбрахима Раиси. Встреча глав государств проходила свыше пяти часов Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, [переговоры] завершились», — сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. В рамках встречи лидеры государств обсуждали тему палестино-израильского конфликта. Также в повестке переговоров были двусторонние, так и международные темы.

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Ирана Эбрахима Раиси. Встреча глав государств проходила свыше пяти часов Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, [переговоры] завершились», — сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС. В рамках встречи лидеры государств обсуждали тему палестино-израильского конфликта. Также в повестке переговоров были двусторонние, так и международные темы.