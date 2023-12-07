В Кремле завершились переговоры Путина и президента Ирана, длившиеся 5 часов

Переговоры длились свыше пяти часов
В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Ирана Эбрахима Раиси. Встреча глав государств проходила свыше пяти часов Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, [переговоры] завершились», — сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
В рамках встречи лидеры государств обсуждали тему палестино-израильского конфликта. Также в повестке переговоров были двусторонние, так и международные темы.
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