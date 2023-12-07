07 декабря 2023

В ХМАО ввели дорожные ограничения из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе «Югра» ввели ограничения скорости из-за метели Фото:

На трассе «Югра» ввели ограничения скорости в 50 километров в час. Причиной послужила метель и плохая видимость на дорогах. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, плохая видимость) вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 50 км/ч на автомобильной дороге Югра», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничения действуют с 11 по 28 километры.

Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские ХМАО спасли дальнобойщиков на «трассе смерти». У водителей сломались машины в тридцатиградусный мороз.

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На трассе «Югра» ввели ограничения скорости в 50 километров в час. Причиной послужила метель и плохая видимость на дорогах. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, плохая видимость) вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 50 км/ч на автомобильной дороге Югра», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничения действуют с 11 по 28 километры. Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские ХМАО спасли дальнобойщиков на «трассе смерти». У водителей сломались машины в тридцатиградусный мороз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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