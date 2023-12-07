В ХМАО ввели дорожные ограничения из-за метели

На трассе «Югра» ввели ограничения скорости из-за метели
На трассе «Югра» ввели ограничения скорости в 50 километров в час. Причиной послужила метель и плохая видимость на дорогах. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, плохая видимость) вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 50 км/ч на автомобильной дороге Югра», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничения действуют с 11 по 28 километры.
Ранее URA.RU рассказывало, что полицейские ХМАО спасли дальнобойщиков на «трассе смерти». У водителей сломались машины в тридцатиградусный мороз.
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